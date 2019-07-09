Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu

S.B. adlı bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, kolundaki dövmeyi sildirmesine rağmen jandarma uzman çavuş, polis özel harekât ve bekçilik sınavlarından elendiğini belirterek, yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Komisyon, konuyu İçişleri Bakanlığı'na iletti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan gelen yanıtta mevzuat düzenlemelerine atıf yapıldı ve talebin olumlu karşılanmasının söz konusu olmayacağını bildirildi.

TBMM'YE "DÖVME YASAKLANSIN" BAŞVURUSU

Manisa'dan M.K. adlı bir vatandaş ise, TBMM'ye başvurarak dövme yaptırılmasının yasaklanmasını istedi. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre komisyon, M.K.'nın, "yasaklama" talebine karşı anayasanın, "temel hak ve hürriyetler" düzenlemesini işaret etti. Herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu belirten TBMM başvuruyu işleme koymadı.