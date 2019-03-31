Türkiye, Büyükler Judo Balkan Şampiyonası'nda 3'üncü Oldu

Kaynak: DHA

ANKARA/ DHAArnavutluk Cumhuriyeti'nin başkenti Tiran'da yapılan Büyükler Judo Balkan Şampiyonası'nın ferdi sıralamasında Türkiye 3'üncü oldu. Milli judocular, 1 altın olmak üzere 2 gümüş ve 6 bronz madalya ile kürsüde yer aldı.Tiran Büyükelçilik Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz'in, milli takımı yalnız bırakmadığı karşılaşmalarda sıkletlerinde madalya kazanarak kürsüye çıkan judocular şu isimlerden oluştu:Erkekler: 100 kiloda Şayan Nesirpur (altın), 60 kiloda Ahmet Saçan (bronz)Kadınlar: 52 kiloda Rabia Şenyayla ve 78 kiloda Sıdıka Işık (gümüş), 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Melda Pınar, 57 kiloda Merve Taş, 70 kiloda Senanur Şahbaz ve 78 kiloda Sümeyra Aykaç (bronz)Büyükler Judo Balkan Şampiyonası'nda yarın takım karşılaşmaları yapılacak.