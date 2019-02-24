Türkiye
Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ikinci maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi
'ni 3-2 yendi.
Dün oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan Narmanspor, seriyi 2-0 galip tamamlayarak ligi üçüncü sırada bitirdi. Erzurum
'un Yakutiye
ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada Ankara Üniversitesi, Başak Demirkol'un kaydettiği sayıyla öne geçerek ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
Çekişmeli geçen ikinci devrede her iki takım da sayı üretemedi. Maçın üçüncü devresinde önce Narmanspor, Şüheda Kutluca'nın bulduğu sayıyla durumu 1-1'e getirdi. Bundan iki dakika sonra Ceylin Karakuş pakı filelere göndererek Ankara Üniversitesini 2-1 öne geçirdi. Devrenin bitimine 8 dakika kala Mukaddes Buylucu'nun sayısıyla Narmanspor, durumu 2-2'ye getirdi.
Üçüncü devrenin 2-2 berabere bitmesinin ardından başlayan uzatma devresinde Şüheda Kutluca, kendisinin ikinci takımının da üçüncü sayısını kaydederek Narmanspor'u 3-2 öne geçirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.
Serinin ikinci maçından da galip ayrılan Narmanspor, üçüncülük kupasının sahibi oldu.
Üçüncülük kupası ve madalyalar, maçın ardından düzenlenen törenle takdim edildi.
Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, Spor
Kaynak: AA