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Türkiye Buz Pateni Federasyonu anneler gününe özel klip hazırladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF), Anneler Günü'nü buz pateni sporcularının annelerinin fotoğraflarıyla hazırlanan kliple kutladı.

10.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:19
Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF), Anneler Günü'nü buz pateni sporcularının annelerinin fotoğraflarıyla hazırlanan kliple kutladı.
"Figür pateni", "senkronize" ve "short track" branşlarında faaliyet gösteren sporcuların annelerinin, çocuklarının madalya ve patenleriyle çekilen fotoğraflarından oluşturulan klip, "Sıcacık gülüşlerine dünyaları sığdıran buzun anneleri, Anneler Gününüz kutlu olsun" mesajıyla başlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafıyla sona eriyor.
Klip, federasyon başkanı Gökhan Özdemir'in mesajıyla TBPF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlandı.
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu anneler gününe özel klip hazırladı

Kaynak: AA

Etiketler: Gökhan Özdemir, Zübeyde Hanım, Anneler Günü, Türkiye, Spor, Haber
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