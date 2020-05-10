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Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den, Anneler Günü mesajı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

10.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:09
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Gökhan Özdemir, yaptığı açıklamada, şefkatleri ve fedakarlıklarıyla çocuklarına sonsuz sevgi veren annelerin gününü kutlayarak, şunları ifade etti:
"Annelerimiz bizim, hayata adım attığımız ilk andan itibaren öğretmenimiz, başımızı yaslayıp güvenle uyuyacağımız en güvenli limanımız, her zaman çocuklarını sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine en büyük katkıyı sağlayan kişidir. Çocuklarımızı spor yapmaya teşvik eden, sporla tanışmasını sağlayan, cefakarca mücadele veren, çocukları için yeri geldiğinde antrenör, kondisyoner ve hakem olan annelerimize minnettarız. Bu güzel günde sporcularım, çalışma arkadaşlarım, çok değerli hakemlerim, antrenörlerim, camiamızdaki tüm dostlarım Anneler Gününüzü en samimi duygularımla kutlarım."
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir’den, Anneler Günü mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Gökhan Özdemir, Anneler Günü, Türkiye, Güncel, Haber

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