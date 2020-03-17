Türkiye Buz Pateni Federasyonunun olağan mali genel kurulu ertelendi
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 1. olağan mali genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
17.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:16
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 1. olağan mali genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da Ankara 'da yapılması planlanan kurulun, koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirler doğrultusunda ertelendiği ifade edildi.
Öte yandan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu da 28 Mart'ta Ankara'da düzenlenmesi planlanan 7. mali genel kurulunu, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri nedeniyle ertelediğini duyurdu.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da Ankara 'da yapılması planlanan kurulun, koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirler doğrultusunda ertelendiği ifade edildi.
Öte yandan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu da 28 Mart'ta Ankara'da düzenlenmesi planlanan 7. mali genel kurulunu, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri nedeniyle ertelediğini duyurdu.
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Kaynak: AA
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