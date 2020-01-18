Haberler » Spor » Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası Erzurum'da başladı - Spor

Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası Erzurum'da başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

18.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:00Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası Erzurum'da başladı
Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da başladı.
Kentteki çeşitli kurumların girişimleriyle Dağı'nda kurulan 20 metre yüksekliğe ve 150 metre genişliğe sahip yapay buz parkında gerçekleştirilen şampiyonada 55 sporcu, lider ve hız kategorilerinde finale kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.
Şampiyona, yarın final tırmanışlarıyla sona erecek.
Başar: "Yarışlarımız çok güzel geçiyor"
TDF Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa düzenlenen şampiyonayla Erzurum'da tarihi bir günün yaşandığını söyledi.
Organizasyonun gerçekleşmesi nedeniyle çok heyecanlı olduklarını ifade eden Başar, "Türkiye'nin dört bir yanından, farklı kulüplerden çok sayıda sporcu şampiyonaya geldi. Palandöken'de çok güzel bir hava var ve yarışlarımız çok güzel geçiyor." dedi.
Başar, federasyon olarak olimpiyatlarda sporcu yarıştırmayı hedeflediklerini belirterek, bunun gerçekleşmesi için de tesis ve altyapının önemli olduğunu aktardı.
Buz tırmanışında önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden Başar, şunları kaydetti:
"Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Federasyonunca buz tırmanışı branşının olimpik olması yönünde çalışma yürütülüyor. Buz tırmanışının ileride kış olimpiyatlarına girmesi hedefleniyor. Ülke olarak biz de buz tırmanışı alanında olimpiyatlara sporcu yetiştirmek amacıyla, Palandöken'deki organizasyonla hazırlıklarımıza başladık. Gelecekteki kış olimpiyatlarında Türk dağcılarının spor tırmanışının yanı sıra buz tırmanışında da yarışmalara katılmasını hedefliyoruz."

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Palandöken, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:40  Basketbolda A klasman hakem ara semineri İstanbul'da başladı
20:36  Hentbol: Toplu sonuç
20:36  Basketbol: Toplu sonuç
20:33  BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
20:31  Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Okan Buruk
18.01.2020 20:48:02