Türkiye: Çalışanlar Ek Corona Tedbirleri İstiyor
Corona salgının artmasının ardından Türkiye'nin önde gelen tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, dekorasyon, mobilya, oyuncak şirketleri de yüzlerce mağazasında faaliyeti belirsiz bir süre için durdurdu.
23.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:47
Corona salgının artmasının ardından Türkiye 'nin önde gelen tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, dekorasyon, mobilya, oyuncak şirketleri de yüzlerce mağazasında faaliyeti belirsiz bir süre için durdurdu. Özellikle hizmet sektöründe çalışan binlerce insan işsiz kaldı
Kaynak: DailyMotion.com