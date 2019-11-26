Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve ihracatında dünya birincisi

AVUSTRALYA'nın Mildura kentinde yapılan 59.Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'na katılan Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye'nin, 2019/20 sezonundaki 305 bin tonluk rekoltesiyle dünya genelindeki 1 milyon 80 bin tonluk rekoltenin yüzde 28'ini tek başına karşıladığını belirtti.

Avustralya'nın Mildura kentinde düzenlenen 59'uncu Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı'na Türkiye, ABD, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika ve Şili'nin sektör temsilcileri katıldı. Konferansa Türkiye'den; Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özgür katıldı.

ULUSLARARASI TANITIM KAMPANYASI İNGİLTERE'DEN START ALACAK

Konferans hakkında değerlendirmede bulunan Osman Öz, Türkiye'nin, 2019/20 sezonundaki 305 bin tonluk rekoltesiyle dünya genelindeki 1 milyon 80 bin tonluk rekoltenin yüzde 28'ini tek başına karşıladığının altını çizdi. Öz, şunları söyledi:

"Türkiye, dünyada ihracata konu çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 32'sine sahip. 1 Eylül-23 Kasım 2019 tarihleri arasında 84 bin 343 ton üzüm ihraç ederek ülkemize 175 milyon dolar döviz kazandırdık. Sezon sonunda 550-600 milyon dolar arası ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Tüketicilere kuru üzümün sağlığa faydaları ile ilgili doğru bilgilendirme yapılması ve kuru üzümün tüketiminin artırılması için uluslararası tanıtım kampanyası yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. Kampanya, 2020 yılında İngiltere'de start alacak. Sonraki süreçte diğer kuru üzüm tüketicisi ülkeler kapsama alınacak. Bu çerçevede bizler de üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzümün tüketimini artırmak için bu projenin içinde yar alacağız. 2019/20 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm rekoltemizin üretim döneminde normal seyreden hava koşullarının sonucunda hem miktar hem de kalite açısından iyi durumda olduğunu dile getirdik. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak çekirdeksiz kuru üzümün kalitesinin ve ihracatının artırılması için hem yurtiçinde hem yurtdışında pek çok çalışma yürütüyoruz, bilimsel projeleri destekliyor, tanıtım faaliyetleri yürütüyor, uluslararası iş birliklerimiz sayesinde sektörümüzün ve üyelerimizin çıkarlarını her platformda savunuyoruz. Konferansta bu çalışmalarımızı anlattığımız bir de sunum gerçekleştirdik."