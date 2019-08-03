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Türkiye - Çekya: 3-1

SALON: BeilunHAKEMLER: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)TÜRKİYE: Meryem, Zehra, Kübra, Şeyma, Hande, Cansu, Simge (L) (Fatma, Ezgi, Gözde)ÇEKYA: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova, Dostalova (L) (Patockova, Kozubikova, Janeckova,...

03.08.2019 12:35 Türkiye - Çekya: 3-1

SALON: Beilun
HAKEMLER: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)
TÜRKİYE: Meryem, Zehra, Kübra, Şeyma, Hande, Cansu, Simge (L) (Fatma, Ezgi, Gözde)
ÇEKYA: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova, Dostalova (L) (Patockova, Kozubikova, Janeckova, Kopecka, Holaskova)
SETLER: 25-15, 25-22, 21-25, 25-17
SÜRE: 1 saat 50 dakika

Çin'in ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'YI 3-1'lik skorla mağlup etti. Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17'lik setlerle geçen milliler 2'de 2 yaptı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ndeki üçüncü ve son maçında yarın Türkiye saati ile 15.00'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.


- İstanbul

Simge Sağın, Türkiye, Meryem, Rusya, Spor

Kaynak: DHA

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