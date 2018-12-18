Yeni yıl konseri için Muğla
'ya gelen Tataristanlı devlet ve opera sanatçısı Elvira Gimatdinova ile Nijlikams Belediyesi yetkilileri, Ortaca
ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Marmaris
Yeni Yıl Festivali'nde konser vermek için Muğla'ya gelen opera sanatçı Gimatdinova ve Nijlikams Belediyesi yetkilileri, DLM Tours&Travel ve YDA Dalaman
Havalimanı'nın davetlisi olarak Dalyan'a geldi.
Ortaca Kaymakamlığını ziyaret eden Tataristan heyeti, Dalyan Kanalı'nda tekne turuna katıldı. Kaya mezarlarını ve İztuzu Plajı'nı gezen ekip, mavi yengeçten tattı.
- "Türkiye
cennet gibi"
Gazetecilere açıklama yapan Gimatdinova, Dalyan'ın doğal güzellikleri karşısında adeta büyülendiğini söyledi.
Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirten Gimatdinova, "Türkiye cennet gibi. Buraya aşık oldum. Burada her şey var. Deniz, kum, güneş. Zaten en çok sevdiğim onlar. Sizler burada yaşadığınız için çok şanslısınız." dedi.
YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Güvenç, turizmi geniş bir süreye yaymayı ve özel gruplara hitap etmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Her yıl hedeflerini büyütmek ve o hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını anlatan Güvenç, yılda 25 bin Tataristanlı turistin direkt uçak seferleriyle Dalaman'a geldiğini dile getirdi.
- Dalyan'da klip çekecek
DLM Tours&Travel Yöneticisi Ali Mürşit Yağmur ise bölgenin turizm sezonunu uzatmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Dalyan'ın doğal, tarihi ve kültürel bakımdan çok zengin olduğunu vurgulayan Yağmur, "Elvira Gimatdinova ve Nijlikams Belediyesi yetkilileri, Dalyan'a hayran kaldı. Gimatdinova, özellikle İztuzu Plajı'nı çok beğendi. Ne kadar güzel bir coğrafyada yaşadığımızı dile getirdi. Gimatdinova'dan Dalyan ve Marmaris'te bir klip çekeceğine dair söz aldık. Bu da tanıtım açısından çok önemli bir gelişme." diye konuştu.
Kaynak: AA