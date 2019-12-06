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Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu

Ceren Özdemir cinayetinin yankıları devam ederken, Bursa'da uyuşturucu satmayı kabul etmeyen kadının sokak ortasında tekme tokat dayak yediği görüntü izleyenleri dehşete düşürdü.

06.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:53

Türkiye, kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu.

UYUŞTURUCU SATMAYI KABUL ETMEYİNCE DAYAK YEDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi, uyuşturucu satmasını istediği kadının bu isteğini geri çevirmesi üzerine şiddete başvuruyor.

KAÇMAK İSTESE DE BAŞARILI OLAMADI

Dakikalarca gözü dönen zanlının şiddetine maruz kalan talihsiz kadın, kaçmak istese de başarılı olamadı. Çevredekilerin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu

3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (15)
GERÇEKÇİ !:Ülkeden intihar , cinayet , hırsızlık , işsizlik , eğitimsizlik , yaşam kalitesizliği vs. . . almış başını gidiyor !Avrupada bizi kıskanıyor !
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X7:Sonra serbest bırakacaklar başka ne yapacaklar.
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HAKAN GÜLLE:hayret serbest bırakılmamış. daha geçenlerde karısını bıçaklayan adam serbest bırakıldı, eşini balkondan atan adam serbest bırakıldı. Gerçi buda iyi halden çıkar.
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3 0
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GEBER:daha kaç kadının canının yanması gerekiyor kaç kişi lazım size adaletin gelmesi için
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PAŞALI:Boz ayı bir pençesiyle sığırı öldürebilecek güçtedir fakat pençesini asla dişi eşi için kullanmaz. Yani Ayı bile kadına saygı duyuyor, insan görünümlü yaratıklar saygı duymuyor.
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NE DİCEM:görüntüler yayılmasaydı acaba tutuklanacak mıydı? iş halka düşüyor artık. aramızdaki katil, hırsız, pislik, uğursuzları böyle yakalayacağız.
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ADINI YAZ:İDAM GELMEZ İSE İSE İSE BU SON ZAMANLARDAKİ HABERLERDEN DAHA ÇOOOOOOOK DUYACAĞIZ. DURUM BUNU GÖSTERİYOR. . .
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ŞÜKRÜ:merak ediyorum bu kişiyi yakalayıp kaç saatte salacaklar dışarı. . Yazık. . . hakimlerimize çok iş düşüyor bu durumlarda. ataaksın bunları ceza evine ömür boyu
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YUH:sadece bu haber için demiyorum bu tür vb. bunları özenle mi seçiyolar cezalar az zaten afta kapıda diye baksana kamera mamareda takmıyor ne demek bu kanun dediğin suçlunun değil madurun yanında olmalı küfür ettimide etti derler yazık yani vatandaştan vergisini alıyorsan masumu koruyan suçluyu yaptığına bin pişman eden cezalar olmalı bunuda mı ben söylim sizde hiç akıl mantık yok mu yazıklar olsun
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ADANALİ:Ne oluyor Laaannn. . . . ? Kendinize gelin
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3. Sayfa

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