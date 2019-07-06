Türkiye, Challenger Kupası'nda yarı finalde kaybetti

Türkiye - Küba: 2-3

SALON: Stozice

HAKEMLER: Maciej Twardowski (Polonya), Mirko Jankovic (Sırbistan)

KÜBA: Herrera, Lopez, Yang, Rojas, Goide, Alonso, Garcia (L) (Osoria, Leon, Masso)

TÜRKİYE: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Doğukan, Burak (L) (Oğulcan, İzzet, Ertuğrul, Yasin)

SETLER: 22-25, 25-23, 25-22, 20-25, 15-12

SÜRE: 146 dakika (29, 34, 31, 28, 22)

İSTANBUL - Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Türkiye yarı final maçında Küba'ya 3-2 mağlup oldu ve finale yükselme şansını yitirdi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvada yarın TSİ 18.30'da bronz madalya kazanabilmek için sahaya çıkacak. Türkiye'nin rakibi bugün saat 21.30'da oynanacak Slovenya - Belarus karşılaşmasının ardından belli olacak.