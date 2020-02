Türkiye-Cibuti KEK toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cibuti ile ulaştırmanın her alanında ortaklığı güçlendirecek adımları belirlediklerini ifade ederek, bunları vakit kaybetmeden hayata geçirmeye niyetli olduklarını belirtti.Turhan, Ticaret Bakanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının açılışında, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Cibuti ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi.Teknik heyetlerin, iki gündür ticari ve ekonomik konuları tüm detaylarıyla ele aldıklarını aktaran Turhan, iki ülkenin, kendi kıtalarının cazibe noktaları ve uluslararası ticaretin merkezi konumunda bulunduklarını bildirdi.Turhan, 2018 sonunda 196 milyon dolar olan ticaret hacminin, geçen yıl 251 milyon dolara ulaştığına dikkati çekerek, amaçlarının ticaret hacmini iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde artırmak olduğunu kaydetti.İkili ticareti hak ettiği seviyeye taşımak için 2017'de serbest ticaret alanı tesis etmek amacıyla ticari ve ekonomik iş birliği anlaşması müzakerelerini başlattıklarını anımsatan Turhan, anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması konusunda mutabakata vardıklarını, söz konusu anlaşmayla sadece ikili ticaretin değil, karşılıklı yatırımların da artacağına inandığını dile getirdi.Türk firmalarının Cibuti'de bugüne kadar 152,5 milyon dolar değerindeki 17 inşaat projesini üstlendiklerini ifade eden Turhan, gelecekte de bu alandaki projelerin artarak süreceğine inandığını bildirdi.Teknik heyetler arasında iki gün süren, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler konusunda müzakerelerin yürütüldüğünü dile getiren Turhan, şöyle devam etti:"Bu görüşmelerde şahsım adına en önemli hususlardan biri, ikili ilişkilerin yasal çerçevesinin tamamlanmasıdır. KEK vesilesiyle önemli adımlar atıldı. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının, iç onay sürecini en kısa zamanda tamamlayacağız. Ayrıca çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasıyla ticari ve ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin, bir an evvel sonuçlandırılması için mutabık kaldık. Yasal çerçevenin tamamlanmasının yanı sıra özel sektörümüzle ilişkilerin artırılması konusunda anlaşmış bulunuyoruz."Turhan, bu kapsamda ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için eylem planı hazırlandığına işaret ederek, "İkili ticari ve ekonomik ilişkilerde çok sayıda iş birliği fırsatı bulunmaktadır. Bu fırsatlardan en önemlisinin, çalışmalarına 2014'te başlanılan Türk özel ekonomi bölgesi projesi olduğuna inanıyoruz. Arazinin ülkemize tahsis edildiği 2015'ten bu yana, projenin ve Cibuti'nin sunduğu imkanların Türk özel sektörüne tanıtılması için Ankara'da Cibuti Büyükelçiliği ile Bakanlığımız, Türk özel sektörünün çatı kuruluşlarının iş birliğiyle pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Projenin hayata geçirilmesi konusunda kararlıyız." diye konuştu."Ulaştırmanın alt sektörleri de teknik müzakerelerde ele alındı"Ulaştırmanın alt sektörleri haberleşme ve posta hizmetleri konularının da teknik müzakereler sırasında ele alındığını bildiren Turhan, "Ulaştırmanın her alanında ortaklığımızı güçlendirecek adımları belirledik ve bunları vakit kaybetmeden hayata geçirmeye niyetliyiz. Demir yolu sektöründe 2016'da sona eren iş birliği mutabakat zaptının en kısa sürede yenilenmesine karar verildi." ifadesini kullandı.Kara yolu, sivil havacılık ve deniz taşımacılıklarındaki tecrübe ve bilgi birikiminin, Cibuti ile paylaşılacağına dikkati çeken Turhan, gemi inşa, bakım onarımı ile haberleşme ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğinin artırılacağını ve ilgili kurumlar arasındaki ilişkilerin derinleştirileceğini aktardı.Turhan, 2016'da posta idareleri arasında imzalanan iş birliği mutabakat zaptı kapsamında posta hizmetleri alanında ortaklaşa eğitim programları düzenleneceğini ve tecrübelerin paylaşılacağını ifade ederek, "Teknik heyetlerimiz, toplantı vesilesiyle enerji ve madencilik, eğitim, sanayi, standardizasyon, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği potansiyelini değerlendirecek. Bunların yanı sıra toplantıda sağlık, tarım ve ormancılık, kültür ve turizm ile çevre ve şehircilikte de alınacak tedbirler tartışıldı. İkili ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde atılan adımların biri de Ambouli Dosluk Barajı Projesidir. Tamamı ülkemizce yapılan, hibeyle Cibuti'de inşa edilen Ambouli Dostluk Barajı'nın, bölgede yaşanan sel felaketlerinin önlenmesinde, şehrin içme suyu ihtiyaçlarının karışlanmasında ve Cibutili kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların minimize edilmesinde faydalı olacağına inanıyoruz. Barajın açışının 2020 içinde yapılmasını planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.KEK toplantısında ortaya konulan taahhütlerin takipçisi olacağını vurgulayan Turhan, ilişkilerin gelişimine yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti."Cibuti, Doğu Afrika ve Orta Afrika'ya giriş kapısı niteliğinde"Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf da iki ülkenin cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ve görüşmelerinin, ilişkiler açısından dönüm noktası olduğunu söyledi.Türkiye'nin sanayi üretim rakamlarını incelediğini ve 2019'da Avrupa ülkelerinin önünde olduğunu gördüğünü anlatan Yusuf, "Tebrik ediyorum, bizim bu aşamada liderliğe ihtiyacımız var. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sahra altı bölgeye açılmasını gönülden arzu ediyor. Cibuti, Doğu Afrika ve Orta Afrika ülkelerine giriş kapısı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.Cibuti'deki madencilik kaynaklarının geliştirilmesi konusunda iş birliği yapılabileceğini kaydeden Yusuf, Ankara Üniversitesinden Cibuti'ye gelen bilim adamlarının, aralarında titanyum, siyah demir gibi nadir bulunan madenleri tespit ettiklerini ifade etti. Yusuf, konut meselesiyle ilgili "sıfır gecekondu projesi" kapsamında Türkiye'nin desteğini beklediklerini dile getirdi.Konuşmaların ardından Turhan ve Yusuf tarafından Türkiye-Cibuti 4. Dönem KEK Toplantısı tutanağı imzalandı.