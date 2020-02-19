Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Genel Kurulu yapıldı

Genel Kurulda Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka yeniden başkan seçilirken, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık da yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Yasemin Açık,aynı zamanda"Ürün ve İktisadi Analizler Daimi Komitesi" Başkanı olarak da görev yapacak.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz 2019'dan bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, önceki gün gerçekleşen TÇMB Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi. Genel Kurulda değerlendirmede bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye'nin çimento üretimde Avrupa'nın lideri ve dünyanın en büyük 2. ihracatçısı olduğuna dikkat çekti.

Dr. Tamer Saka, "2019 yılında klinker ve çimento toplam ihracatı % 68 artışla 23 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Sektörün toplam ihracat değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 877 milyon dolar olmuştur. 100'ün üzerinde ülkeye gerçekleştirilen ihracatta en önemli pazarlarımız; ABD, İsrail, Gana ve Fildişi Sahili'dir. Ocak 2020'de çimento ihracatı % 81 oranında artarak 1,1 milyon ton, klinker ihracatı ise % 29 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Sektörümüzün bu yıl iç satışlarda geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık % 2, ihracatta ise % 15 büyümesini öngörmekteyiz. Genel Kurulun ardından oluşan Yönetim Kurulumuz ile sinerji ve iş birliği içinde ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu'nda, Dr. Tamer Saka Başkan,Adil Sani Konukoğlu Başkan Vekili; Nihat Özdemir, Ali Pastonoğlu, Gökhan Bozkurt ve Fatih Yücelik Başkan Yardımcıları olurken, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Prof. Dr. Yasemin Açık,aynı zamanda"Ürün ve İktisadi Analizler Daimi Komitesi" Başkanı olarak görev yapacak.

Hatırlanacağı üzere Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği geçtiğimiz hafta Elazığ 'a gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştirmiş ve Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyesi'ne 2500 ton çimento bağışında bulunmuştu.