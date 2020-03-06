Türkiye çimento üretiminde %21 düşüş!

Aralık ayında ise çimento üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,79'luk bir artışla 4 milyon ton oldu.

Öte yandan 2019 yılı kış döneminde mevsimselliğin getirdiği olumsuz durum ve 2018 yılının son 5 ayındaki küçülmenin etkisiyle, çimento iç satışlarındaki daralma yıl boyunca devam etti. Böylece 2019 yılı iç satışları %29 oranında düşüşle 45 milyon ton olarak gerçekleşti. Bölgesel bazda iç satışlarda daralmanın en az olduğu bölgeler Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri oldu.

Çimento sektörü iç pazarındaki daralmayı değerlendiren TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "2019 yılının son iki ayında çimento üretiminde artış yaşadık. Bu artışın 2020 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca konut satışları 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55,8 oranında artarak 113.615 olmuştur. Konut sektöründe yaşanan bu canlanmayla birlikte sektörümüzün iç satışlarının pozitife döneceğini umut ediyoruz" dedi.