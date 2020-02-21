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Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de düzenlenecek

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, 28 Şubat-1 Mart'ta Mersin'de gerçekleştirilecek.

21.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:16Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de düzenlenecek
Cimnastik Şampiyonası, 28 Şubat-1 Mart'ta 'de gerçekleştirilecek.
İl Gençlik ve Müdürü Oğuz Kaymaz, yazılı açıklamasında, spor kenti kimliği kazanan Mersin'in sayısız ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti.
Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın da 28 Şubat-1 Mart'ta kentte yapılacağını bildiren Kaymaz, "25 ilden 482 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek şampiyona hazırlıklarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımızın da mücadele edeceği şampiyonaya tüm Mersinli sporseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

28 Şubat, Türkiye, Mersin, Spor

Kaynak: AA

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