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Türkiye Çin'e ait kültür varlıklarını iade etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tang Hanedanı devrine ait bir tapınaktaki freskin parçası ve Sui Hanedanı devrine ait bir mezardan çıkarılmış figürü Çin'e iade etti.

25.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:01Türkiye Çin'e ait kültür varlıklarını iade etti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tang Hanedanı devrine ait bir tapınaktaki freskin parçası ve Sui Hanedanı devrine ait bir mezardan çıkarılmış figürü Çin'e iade etti.
Tarihi eserlerin teslim törenine Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cd Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, "Kültür varlıklarımız geçmişimizi aydınlatan taşıdıkları sanatsal değerlerin yanı sıra bilim hayatına katkıları olan büyük eserlerdir. Bu eserler bilimsel ve sanatsal açıdan tüm insanlığın ortak değerleri olarak görülmektedir. Ancak bu eserlerin mülkiyetinin onları korumakla sorumlu olduğu devletlerde olduğunu ve bu mülkiyet hakkına karşı gelinmesinin hem hukuk hem etik dışı olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti birçok alanda işbirliği bulunmaktadır. Kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi de bu alanlardan biridir. Her iki ülkede kültür varlıkların kanunsuz ithal ihraç ve mülkiyet transferlerinin önlenmesiyle ilgili alınacak tedbirlere ilişkin 1970 UNESCO sözleşmesinin tarafıdır. Ayrıca Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2009 yılında kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi için ikili anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmanın 10'uncu yılına denk gelen ve bugün hep birlikte olmamıza vesile olan konu ise hepimizin için mutluluk kaynağıdır" dedi.
Büyükelçi Li ise, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Konuşmalardan sonra karşılıklı imzalar atılarak eserler teslim edildi. Teslim edilen eserler Tang Hanedanı devrine (Milattan Sonra 618-907) ait bir tapınaktaki freskin parçası ve Sui Hanedanı devrine (Milattan Sonra 557-618) ait bir mezardan çıkarılmış figürlerden oluşuyor.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Nuri, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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