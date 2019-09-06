Türkiye-Çin ilişkilerinde İzmir dönemi

İzmir ve Chengdu şehirleri arasında iyi niyet mektubunun imzalandığı forumun açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Çin ve İzmir arasında kuracağımız köprüler ve yapacağımız ticaret anlaşmaları, bir kere daha İzmir'i Asya'ya, Çin'i ise Akdeniz'e bağlayacak" dedi.

Uluslararası İzmir İş Günleri toplantılarının ikinci gününde Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İş Forumu gerçekleştirildi. "Bir Kuşak Bir Yol-Modern İpek Yolu Projesi", Çin ve Türkiye imajı, kurumlar ve yerel belediyeler arası işbirliklerinin planlanması gibi başlıklar altında düzenlenen foruma her iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliği yaptığı etkinlik programında Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) Başkan Yardımcısı Zhang Shenfeng, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi Chengdu Belediyesi Parti Sekreteri Fan Ruiping ve CCPIT Şanghay Başkan Yardımcısı Cao Jinxi yer aldı.

Fuar ilişkilerin gelişimine katkı sunacak

Küresel ekonomide çok yönlü gelişmelerin dikkat çekici olduğunu vurgulayanTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Türkiye ve Çin ilişkilerine yeni bir nefes ve katkı sunacağını söyledi. İki ülke arasındaki 5 bin yıllık geçmişin ekonomik işbirliğine taşınması gerektiğini ifade eden Pekcan, "Çin İEF'e partner olarak dokuz ayrı eyaletten 61 firmayla katılım gösterdi. İki gündür de verimli görüşmeler yapıyoruz. Buradan olumlu geri dönüşler alacağımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.

Çin ve İzmir arasında köprüler kuracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Çin ve Türkiye'nin dünya tarihine yön vermiş iki büyük medeniyeti temsil ettiğini belirterek, "Bu iki coğrafya, sadece kendi üzerinde yaşayanların değil, tüm dünyanın kaderini belirlemiştir. Dünya halklarının bugünkü yaşamını belirleyen ve insanlığa yön veren çok sayıda yenilik, bu iki ülkede doğmuştur" diye konuştu.

Bu iki uzak gibi görünen coğrafyayı birbirine bağlayan, ortaklaştıran en önemli unsurun ticaret olduğunu vurgulayan Soyer, şöyle devam etti: "Çin ve İzmir, yüzlerce yıl boyunca birbirine Asya'dan gelen ticaret yolları ve İzmir limanı aracılığıyla bağlanmıştır. Bugün burada ortak geçmişimize bir kez daha yeniden can vermek için buluşuyoruz. Çin ve İzmir arasında kuracağımız köprüler ve yapacağımız ticaret anlaşmaları, bir kere daha İzmir'i Asya'ya, Çin'i ise Akdeniz'e bağlayacak. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en etki li projelerinden biri olan Çin'in başlattığı "Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamında inşa edilecek yollar aracılığıyla Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü kuran İzmir'in ve bu ağa dahil olan tüm şehir ve ülkelerin ekonomisi canlanacak."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin İzmir Enternasyonal Fuarı'nda partner ülke olmasının, İzmir açısından büyük bir değer taşıdığını da vurgulayarak, "Hedefimiz, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinde; Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı olmaya devam etmek. Bu buluşmanın, bu hedefe ulaşabilmemiz için son derece önemli olduğuna tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

İzmir ile Chengdu arasında iyi niyet mektubu imzalandı

Forum sırasında, İzmir ile Çin'in Chengdu kentleri arasında bir iyi niyet mektubu da imzalandı. Böylece iki şehir turizm, kentsel altyapı, turizm, fuarlar ve kültürel organizasyonlar, ekonomik ve ticari tanıtım konularında işbirliği yapmak için ilk adımı atmış oldu.

Li Chenggang: Altyapı çalışmalarımız devam ediyor

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang da Çin ile Türkiye arasındaki karşılıklı ziyaretlerin yoğunlaştığını belirterek "İki ülke arasındaki resmi ziyaretlerde Türkiye ile daha dengeli ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi konusunda mutabakata vardık. Altyapı tesisleri konusunda işbirliğimiz mevcut. Çinli şirketlerin Türkiye'deki altyapı tesisleri 15 milyar dolara ulaştı. Yatırım konusundaki işbirliği çok önemli ivme kazandı. Çinli şirketler Türkiye'de 2 milyar 780 milyon dolar yatırım yaptı. 2018, Çin'de Türkiye y ılıydı. 400 bin turist Türkiye'ye geldi " diye konuştu

Olpak: Daha çok iş yapmak için destek istiyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise ticaret hacmini artırmak ve daha çok iş yapmak için hükümetlerden destek beklediklerini ifade etti. Çin'in tüm dünyadan yaptığı 2 trilyon dolar tutarındaki ithalattan Türkiye'nin binde 1,5 pay alabildiğini belirten Olpak, "Biz bunu hak etmiyoruz. Çin'in Türkiye'deki mevcut yatırımlarını arttırmasını bekliyoruz. Turizmde işbirliğinin artmasını istiyoruz. Sadece gelirler açısından değil birbirimizi daha fazla tanımak için de bu gerekli. Gastronomiden rehberlik hizmetlerine kadar ilişkileri gü&cced il;lendirmeliyiz. Çin ile İzmir arasındaki direkt uçuşlar bu sürece katkı sağlayacak" dedi.

Shenfeng: 400 bin Çinli Türkiye'ye geldi

Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) Başkan Yardımcısı Zhang Shenfeng de Çin ve Türkiye arasında günümüzden eski çağlara kadar uzanan antik İpek Yolu üzerinden bir dostluğun sürdüğünü dile getirdi. Özellikle son zamanlarda Çin şirketlerinin Türkiye'deki ticaret hacminin 100 milyon doları aştığını ifade eden Shenfeng, "Türkiye'ye gelen Çinli sayısı 400 bini aştı. Türkiye'nin güzelliği Çinlilerde iz bıraktı. Dünyada karmaşık bir ortam varken Çin tüm ticaret endeksleri mantıklı bir aralıkta bulunmakta. Çin'de reform devam ediyor. İki ülkenin tamamlayıcı avantajları var. İkili ticaret giderek artmakta" diye konuştu.

Anlaşmalar masada

Forumun hemen ardından, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti ticaret bakanlıkları başta olmak üzere iki ülkenin kurum ve kuruluşları arasında işbirliği, şehirlerarası dostluk, iyi niyet, teknoloji ve ticaret anlaşmaları imzalandı. Ayrıca, Türkiye'de faaliyete geçen ilk Çin bankası olan Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Türkiye temsilciliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Siçuan Havayolları arasındaki işbirliği ve ticaret anlaşmalarının da imza töreni gerçekleşti.