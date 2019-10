"Türkiye, cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptı"

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde düzenlenen Cemal Kaşıkçı'yı anma töreninde konuşan Amerikalı Müslüman kanaat önderi Usame Ebu İrşad, Türkiye 'nin, cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptığını belirterek, "Yayınladığı kayıtlarlarla bin Selman'ın cinayetin başında olduğunu tüm dünyaya gösterdi." dedi.Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde toplanan insan hakları savunucuları ve bir grup Amerikalı, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 1. yıl dönümü münasebetiyle anma etkinliği düzenledi.Suudi yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman (MBS) aleyhinde sloganlar atan grup, Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışan suçluların bulunması ve Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulması için ABD yönetimine de çağrıda bulundu.Eyleme katılan yapan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) sorumlusu Robert Mccaw, AA muhabirine açıklamada, cinayetin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, uluslararası toplumun konunun üzerine yeteri kadar eğilmediğini ve ABD yönetimi öncülüğünde başta bin Selman olmak üzere suça karışan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.Bin Selman'ın geçen hafta ABD kanalına verdiği ve ülkenin lideri olarak işlenen cinayet konusunda sorumluğu üstlendiğine dair açıklamalarına atıfta bulunan Mccaw, şunları söyledi:"Cinayet emrini verdikten sonra bu ifadelerinin artık hiç bir anlamı yoktur. Kaldı ki, ülke liderleri, altında çalışan şahısların hareketlerinden de sorumludur. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve ABD devleti tarafından sorumlu tutulmalıdır. Nitekim MBS'nin söz konusu cinayetin arkasında olduğu ABD istihbarat kurumları tarafından da ispatlandı. Şu an cinayete ilişkin yeterli bir adım atılmasa da ABD hükümeti değiştiğinde gerçek suçluların sorumlu tutulacağına inanıyorum.""Bu cinayetin diğer sorumlusu Trump'ın kendisidir"Öte yandan, Filistin için Amerikalı Müslümanlar Kuruluşunun (AMP) Ulusal Politika Direktörü Usame Abu İrşad ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bin Selman için "kalkan" görevi gördüğünü ve Kongreden gelen tepkileri yok saydığını belirterek, şunları kaydetti:"Bana göre bu cinayetin diğer sorumlusu Trump'ın kendisidir. Çünkü suçluların bulunması ve cezalandırılmasını bir kenara bırakın, cinayetin örtülmesi için elinden geleni yaptı. Haliyle, Trump yönetimi bu konuda hiçbir adım atmayacak. ABD Kongresi ise cinayete ilişkin bir takım adımlar atmaya çalışsa da, içindeki siyasi ikilemden dolayı etkisiz kaldı. Çünkü Trump, MBS'i korurken, Cumhuriyetçiler ise Trump'ı korumaya çalışıyor."Öte yandan, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için verdiği çabalara dikkat çeken İrşad, "Türkiye yapması gerekenden çok daha fazlasını yaptı ve bunun için siyasi ve ekonomik bedeller ödedi. Türkiye, cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptı ve yayınladığı kayıtlarlarla bin Selman'ın cinayetin başında olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ancak uluslararası toplumdan bir tepki gelmiyorsa, Türk hükümetinin yapabileceği fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.Kaşıkçı cinayetiSuudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.