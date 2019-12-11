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Türkiye, cinsiyet eşitsizliği endeksinde 66'ncı sırada

İnsani gelişme raporu 2019 verilerine göre, Türkiye insani gelişme endeks değerinde 0,806 alarak 189 ülkeden 59'uncu sıraya yerleştiği görüldü.

11.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:20Türkiye, cinsiyet eşitsizliği endeksinde 66'ncı sırada
İnsani gelişme raporu 2019 verilerine göre, insani gelişme endeks değerinde 0,806 alarak 189 ülkeden 59'uncu sıraya yerleştiği görüldü. Aynı raporun cinsiyet eşitsizliği endeksine bakıldığında da Türkiye'nin geçen yıl 0,305'lik değerle 162 ülkeden 66'ncı sıraya yerleştiği kaydedildi.

Medya takibinin önemli kurumu Press, cinsiyet eşitsizliği ile alakalı basına yansıyan adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl cinsiyet eşitsizliği ile alakalı basına 940 haber yansıdığı tespit edildi. 2019 yılı verilerine bakıldığında ise 928 basın haber ile konuşulduğu görülürken, cinsiyet eşitsizliğine karşı yapılan konferans ve söyleşilerin ön planda olduğu görüldü.

Ajans Press'in, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye insani gelişme endeks değerinde 0,806 alarak 189 ülke ülkeden 59'uncu sıraya yerleştiği görüldü. Böylelikle Türkiye'nin ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisinde yer aldığı belirlendi. Aynı raporun cinsiyet eşitsizliği endeksine bakıldığında da Türkiye'nin geçen yıl 0,305'lik değerle 162 ülkeden 66'ıncı sıraya yerleştiği kaydedildi. Bu kırılım üreme sağlığı, kadının güçlendirilmesi ve ekonomik faaliyetler alanlarında cinsiyete dayalı eşitsizliklere ilişkin bulgular baz alınarak hazırlandı. - İSTANBUL

Türkiye, Ajans, Güncel

Kaynak: İHA

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