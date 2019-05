"Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer"

Kaynak: AA

ALİ BALLI - Tatil cenneti Bodrum'da bulunan tarihi mekanlar, dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı ilçede, her yıl olduğu gibi yerli ve yabancı tatilciler yoğunluk oluşturmaya başladı.Tatil için Bodrum'u tercih eden misafirler deniz, kum ve güneşin yanı sıra Bodrum'un tarihi alanlarına da oldukça ilgi gösteriyor. Turistler, Bodrum Antik Tiyatro başta olmak üzere, Halikarnas Mozolesi'nin Bodrum'daki kalıntılarını ve Bodrum Yel Değirmenleri'ni geziyor.Sabah erken saatlerden itibaren tur otobüsleriyle bölgeye gelen yabancı misafirler, bu alanlarda eşsiz Bodrum manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çekip, tarihe yolculuk yapıyor.Profesyonel turist rehberi Özden Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollandaca ve İngilizce dillerinde 18 yıldır turist rehberliği yaptığını söyledi.Belçika uyruklu turistlere bölgeyi tanıttıklarını ifade eden Uyar, "Turistlere tarihi alanlarımızı tanıtıyoruz. Gezdiğimiz bölgelerle ilgili geçmişinden ve güncel konuları anlatıyoruz. Gezimiz, yarımadanın çeşitli güzel bölgelerini gezerek sürüyor. Panoramik bölgelerden başlayarak Yalıkavak, Ortakent-Yahşi, Gümüşlük gibi yarımadanın güzel bölgelerini gezdirip tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Bodrum'a gelen turistlerin genel olarak Batı Avrupa'dan geldiğine işaret eden Uyar, şöyle konuştu:"Bölgemizin özellikle Yunan ve Roma geçmişi olduğu için oldukça ilgilerini çekiyor. Yunan kültüründen başlayıp devamında Osmanlı ve Türk kültürünü kronolojik olarak anlatmaya çalışıyoruz. Bodrum'un yanı sıra Antalya, İzmir, İstanbul ve Kapadokya'ya kadar rehberlik yapıyorum. Eski yıllarla kıyaslandığı zaman, ülkemiz şu an hem milli tanıtım olarak hem de bölgesel tanıtım olarak ileride olduğumuzu düşünüyorum. Eskiden bu kadar çok fuara katılmıyorduk. Son yıllarda hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem de bölgesel dernekler olarak çeşitli faaliyetlerde bulunuluyor. Ülkemizin tanıtımı açısından çok memnunuz. Ülkemizdeki turist sayısındaki artışta paralel olarak devam ediyor. Yurdumuz son yıllarda İngiliz, Alman, Hollanda'nın yanı sıra, Arap ve Balkan ülkelerinden ve Rusya'dan fazlasıyla turist çekiyor."Doğasını ve yemeklerini çok beğeniyorlarBelçika uyruklu Sabine Van Kerckhove, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer. Yemeklerinden doğasına kadar her şeyini çok beğendim. Bundan sonra da Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum." dedi.Nadia Verhaert de daha önce Bodrum'a ve Marmaris'e tatil için geldiğini söyledi. Bölgenin eşsiz güzellikte bir doğaya ve kültürel değerlere sahip olduğunu ifade eden Verhaert, "Ülkemizde 'Türkiye'ye gidiyoruz' dediğimizde, insanlar burayı tanıyor, biliyor. 'Reklam ve televizyonlarda gördük' diyorlar. Türkiye, Belçika'da tanınan bir tatil ülkesi." değerlendirmesinde bulundu.Belçikalı Guy Van Den Bossche ise Türkiye'ye havanın, yemeklerin ve insanların güzel olması nedeniyle geldiklerini belirtti.Türkiye'nin çok güzel bir yer olduğunu anlatan Bossche, "Bodrum ve Antalya'da vakit geçirebilirim. Benim için suyun olduğu her yer güzel. Türk insanı oldukça güler yüzlü ve misafirperver." ifadelerini kullandı.İskoçyalı Mary Moffat da kardeşiyle tatil için özellikle Bodrum, Antalya ve Marmaris gibi bölgeleri tercih ettiklerini anlatarak, "Buraya alışveriş için geliyoruz. Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok seviyoruz." diye konuştu.Rusya vatandaşı Svetlana Konoplina ise ilçeye arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldiklerini söyledi.Bodrum'da her şeyi çok beğendiklerini ifade eden Konoplina, şunları kaydetti:"Havası bizim için çok ideal. Bodrum değirmenleri de çok beğendik. Bizim beklentimizin çok üzerinde. Bodrum'a arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine geldik. Burada tatilimizi geçirdiğimiz için çok mutluyuz."