Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Liderlerden Seçim Tebriği

Bazı ülkelerin devlet başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
, Filistin
Devlet Başkanı Mahmut Abbas
, Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama
, Gine
Cumhurbaşkanı Alpha Conde Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Ayrıca MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ile eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz
ve Tansu Çiller
de Erdoğan'a tebriklerini iletti.
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Kaynak: AA