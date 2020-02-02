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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

02.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:00Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla 'de yapılacak Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.
Ziyaret dolayısıyla Kırım Tatar soydaşlarının durumu hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Kiev, Politika

Kaynak: AA

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