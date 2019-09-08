Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının gelişiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inmesiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılayanlarla selamlaşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören mangasını selamlamasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılan vatandaşlara çay ve oyuncak dağıtması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya
'ya geldi.