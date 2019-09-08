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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılayanlarla selamlaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması...

08.09.2019 16:25
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılayanlarla selamlaşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini karşılan vatandaşlara çay ve oyuncak dağıtması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da

Recep Tayyip Erdoğan, Malatya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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