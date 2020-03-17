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Türkiye Curling Federasyonunun olağan mali genel kurulu ertelendi

Türkiye Curling Federasyonunun 1. olağan mali genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

17.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:42
Türkiye Curling Federasyonunun olağan mali genel kurulu ertelendi
Türkiye Curling Federasyonunun 1. olağan mali genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.
Federasyondan yapılan açıklamada, 29 Mart'ta Ankara 'da yapılması planlanan kurulun, Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüs ile mücadele etmek için başlatmış olduğu önleyici tedbirler doğrultusunda ertelendiği ifade edildi.
Açıklamada, mali genel kurula ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Ankara, Spor

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