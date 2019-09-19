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Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'na doğru

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 21 Eylül Cumartesi günü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gerçekleştirilecek.

19.09.2019 15:08Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'na doğru
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 21 Eylül Cumartesi günü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gerçekleştirilecek.
Başiskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli'de yürüyüş sporu denildiğinde akla ilk gelen adres olan Başiskele, Türkiye Atletizm Federasyonunca (TAF) düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Yarışmada sporcular, "20 Yaş Altı Kadınlar", "20 Yaş Altı Erkekler", "Büyük Kadınlar" ve "Büyük Erkekler" kategorilerinde mücadele verecek.
TAF ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlenen parkurda, "Büyük Erkekler" ve "Büyük Kadınlar" 10 kilometre, "Genç Kadınlar" ve "Genç Erkekler" yaklaşık 6 kilometre koşacak.
Atletizm Federasyonu, WMRA ve IAAF yarışma yönetmeliğine uygun düzenlenen yarışmada sporcular, 248 metre rakımdan start alacak ve 520 metre rakıma ulaşarak koşularını tamamlayacak.
Yarışmalarda her kategoride ilk 3'e giren sporcular madalyayla ödüllendirilecek. 20 yaş altı kategorisi için Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası milli takım seçmesi de yapılacak.

Başiskele, Kocaeli, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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