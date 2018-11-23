23 Kasım 2018, 14:16
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Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Acı Günü

Türkiye Dağcılık Federasyonu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayan Türkiye Dağcılık Federasyonu yürüyüş liderlerinden Ferhat Adalı (40), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayan Türkiye Dağcılık Federasyonu yürüyüş liderlerinden Ferhat Adalı (40), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki özel hastanede tedavi gören arkadaşına refakat eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Yürüyüş Lideri ve Erdemli Ay-Yıldız Doğa Gezginleri Derneği Başkanı Ferhat Adalı, sabaha karşı rahatsızlandı. Vakit kaybetmeden aynı hastanede ilk müdahalesi yapılan Adalı, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ferhat Adalı, Erdemli Alata Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- Mersin Mersin,Erdemli,Türkiye Dağcılık Federasyonu
23 Kasım 2018 Cuma 14:16