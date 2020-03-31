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Türkiye Dağcılık Federasyonu tüm spor faaliyetlerini iptal etti

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Federasyonumuzun Nisan 2020 programında belirtilen faaliyetlerin hepsi edildi.

31.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:02
Türkiye Dağcılık Federasyonu tüm spor faaliyetlerini iptal etti
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Federasyonumuzun Nisan 2020 programında belirtilen faaliyetlerin hepsi edildi. Şartların uygun olması ve izinlerin verilmesi halinde başta eğitim faaliyetleri ile antrenör kursları ileri tarihlerde açılmaya başlanacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından virüs ile ilgili tedbirlerin alındığını ve bu kapsamda tüm spor faaliyetleri ve toplantıların iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiğini ifade eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Federasyonumuz ve kulüplerimizin spor faaliyetleri ile STK, dernek ve vakıfların genel kurulları, eğitim ve her türlü toplantıları geçici süre iptal edilmiştir. Kulüplerimiz için bu durum geçerli olmakla birlikte gerekli hassasiyetin gösterilmesi toplum sağlığı açısından önemlidir" dedi.

Bilindiği üzere 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı kapsamında destek olunması için vefa destek ekiplerinin kurulduğunu hatırlatan Başar, "Bu projeye destek olmak isteyen federasyonumuza bağlı kulüplerimiz illerindeki il temsilciliklerimize başvurarak buradan vefa gönüllüsü olabilirler. Bu kapsamda il temsilciliklerimiz onlardan gelen gönüllülük taleplerini sağlık il müdürlüklerine veya ilgili birimlere bildirecektir. Daha sonra yapılacak planlama ile başvuran kulüplere bilgi verilecektir. İllerde il temsilciliklerimiz koordinasyonu sağlayacaktır" diye konuştu.

Başar, "Şartların uygun olması ve izinlerin verilmesi halinde başta eğitim faaliyetleri ile antrenör kursları ileri tarihlerde açılmaya başlanacaktır. Sağlık Bakanlığı virüsün bulaşmasını önlemek maksadıyla gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. Toplum sağlığının korunması için federasyonumuz, spor kulüplerimiz ve doğaseverler bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeye devam edecektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Dağcılık Federasyonu, Güncel
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