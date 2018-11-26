Türkiye Dahil 33 Ülkenin Mobil İnternet Hızı, Wifi'dan Daha Yüksek

OpenSignal tarafından yapılan bir araştırma sonucu, 33 ülke üzerinde ortalama mobil internet hızının, WiFi hızından daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Avrupa
, Afrika
ve Orta Doğu
kıtalarında bulunan birden fazla ülkenin bu durumda olduğu gözüküyor. Türkiye
de bu listenin içinde yerini almış.
Türkiye'de mobil internet, WiFi hız farkı 7.3 Mbps
Mobil internet, Wifi
arası hız farkı listesinin ilk üç koltuğunda sırasıyla, Avustralya(13.0 Mbps), Lübnan(12.3 mbps) ve Katar(11.8 Mbps) bulunuyor. Avustralya'nın 21.6 Mbps WiFi, 34.6 Mbps mobil internet hız farkı sebebiyle zirvede olduğu listeye Türkiye özelinde bakmamız gerekirse, 9.6 Mbps WiFi, 16.9 Mbps mobil internet hız ortalaması bizleri karşılıyor. Yani ülkemizde fark tam olarak 7.3 Mbps. Yapılan 4.5G yatırımları sayesinde mobil internet hızlı bir gelişim gösterirken, evlerimizde kullandığımız kablo bağlantılı aboneliklerimiz bu hıza ayak uyduramamış görünüyor. Bu da listenin dokuzuncu sırasına yerleşmemize sebep olmuş.
Hızla artan 5G yatırımları mobil cephe için yeni bir atılım imkanı daha sağlayacak. Hatta Türkiye olarak yerli donanımlar sayesinde 5G'ye geçen ilk ülke olmak istiyoruz. Ancak mobil internet bu hızla gelişirken, evlerimizde kullandığımız internet abonelikleri listeden anlaşıldığı kadarıyla yavaş kalmaya başlıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, 31 Aralık
2018 tarihinde adil kullanım kotasının kaldırılması kararı uygulamaya girdiğinde, şüphesiz bu değerlerde bir iyileşme olacak ama mobil internetin hız ortalaması olarak yakalanması için önemli yatırımların gerektiği gözüküyor.
5 Ağustos ve 3 Kasım tarihleri arasında, 8 milyon cihazda, 63 milyondan fazla ölçüm ile ortaya çıktığı açıklanan raporun tüm detaylarına ise bu link
üzerinden ulaşabilirsiniz.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:35