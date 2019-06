İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu, 23 Haziran'da Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığını tescilledi. Bu tescil, dünyaya şunu gösterdi: Türkiye herhangi bir Orta Doğu ülkesi değildir. Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık mührünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan alan İmamoğlu, daha sonra Saraçhane'deki belediye binası önündeki kalabalığa hitap etti.

İmamoğlu, 31 Mart gecesinde işleyen saatin birileri tarafından durdurulmak istendiğini ancak milletin bunu 23 Haziran'da çalıştırdığını söyledi.

Saatleri durdurarak zamanın akışının önlenemeyeceğini dile getiren İmamoğlu, "Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez. Milletin iradesini, hiç kimse ama hiç kimse yok sayamaz. Milletin iradesini yok sayanlara İstanbul, 'Size öyle bir ders veriyorum ki, alın 806 bin defa millet iradesini İmamoğlu'na teslim ediyorum.' dedi." diye konuştu.

"Millet ne yaptı?" diye soran Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbullu, demokrasiye sıkıntı vermeye çalışan bir avuç insana öyle bir ders verdi ki, 'Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi.' dedi. İstanbul, bu millete büyük bir öz güven kazandırdı. İstanbullu dedi ki, 'Benim adalet duygularımla oynayamazsınız. Egemenlik kayıtsız milletindir.' İstanbullu, 23 Haziran'da Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığını tescilledi. Bu tescil, dünyaya şunu gösterdi: Türkiye herhangi bir Orta Doğu ülkesi değildir. Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır. Sadece bize oy verenler değil, bütün İstanbulluların, tüm barışçıl duygularıyla adalete inanan tüm duygularıyla sandığa gitmesi, en güzel günü yaşatması bakımından çok önemli. Onun için bu hiç ayrım yapmaksızın bu şehrin 16 milyonuna teşekkür ediyorum."

İmamoğlu, hep beraber demokrasiye verilen zararı tamir ettiklerini vurgulayarak, "Hep beraber demokrasiyi hiçe sayanları, bir kez milletçe yok saydık. O bir avuç insan yok hükmündedir. Bu şehirde 16 milyon insanımıza eşit olduğumuzu hep birlikte gösterdik. Eşitiz biz. Zengini fakiri eşitiz. Eşitlik duygusu çok önemli. Türk-Kürt herkes eşit. Ermeni'si, Süryani'si, Yahudi'si, Arap'ı, Arnavut'u herkes eşit. Milletçe biriz biz. Alevi'si, Sünni'si hep bir aradayız. Birlikte mutlu olacağız. Birlikte mutluluk yaşatacağız bu kente. 16 milyon vatansever olarak bu devlet ve millet için her zaman hizmeti en önemli karakter bileceğiz. 23 Haziran'da bir kez daha bu şekilde büyük bir mesajı vermiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da israfın biteceğini ve tasarruf döneminin başlayacağını söyleyen İmamoğlu, İstanbul'un nimetlerini eşit şekilde 16 milyon insana paylaştıracaklarını vurguladı.

"Liyakatiyle çalışanları başımızın üzerinde tutacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim sefer görev emrim çıktı." ifadesini kullanarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendimi bu şehrin çocuklarına, gençlerine adayacağıma ve sizler için gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Artık zaman kaybetme vaktimiz bitti. Zaman kaybetme lüksümüz bitti. Gece gündüz çalışmamız lazım. Artık hepinizin bana yardımcı olmasını istiyorum. İstanbul'a herkesin gönül vermesini istiyorum. Her yere göz kulak olmanızı istiyorum. Hep birlikte İstanbul'da benimle birlikte çalışmaya hazır mıyız? Birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. Her kesimi bu süreçte seferberliğe davet ediyorum. Buradan duyurmak istiyorum, işine sahip, alın teri döken, bu şehir için çalışan partiye değil, 16 milyon İstanbullu için çalışan her Büyükşehir Belediye çalışanının yeri başımın üstünde ama başka öncelikleri olan varsa iş hukuku, ahlakına göre davranmıyorsa, belediyede başka işler peşinde koşuyorsa benim onunla işim olmaz. Liyakatiyle çalışanları başımızın üzerinde tutacağız. Bu şehirde biz-onlar diye bir ayrım olmayacak. Biz bu şehrin 16 milyon insanını rengi ahengi olarak görüyoruz. Biz bu şehirde kaynakları adil dağıtmaya geliyoruz. Bu şehir hoşgörü şehri olacak."

Seçimin kazananın İstanbul ve Türkiye olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Siyasette kirli dili yok edeceğiz. Partizanlığı bu binalardan söküp atacağız. Artık liyakat var, adalet var. Ne demiştik, 'Yolumuz uzun, heyecanımız var, gençliğimiz var.' Çalışacağız ve başaracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Allah şahit çok çalışacağım. Benimle gurur duyacağınız işler yapacağız. Hatamız olduğunda lütfen bizi uyarın, bize önerilerinizi yollayın, bizi yalnız bırakmayın. Bizi eleştirin, bizim arkamızda başka işler çevirenler varsa onlardan da bizi koruyun. Biz ne dedik, 'Kişilere değil, partilere değil, biz İstanbul'a hizmet etmeye geliyoruz.' Desteğinize elbette ihtiyacımız var. Ben kendimi burada bulunan bulunmayan 16 milyon İstanbulluya emanet ediyorum. Sizlerle beraber çok büyük işler başaracağız. Bu sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok."

Ekrem İmamoğlu, konuşmasında kendisine destek veren herkese ve her kesime isim vererek tek tek teşekkür etti.

Kaynak: AA