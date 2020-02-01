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Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Müsabakaları başladı

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Müsabakaları, Şanlıurfa'da başladı.

01.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:34Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Müsabakaları başladı
Şehit Demet Sezen Dart Şampiyonası 4. Ayak Müsabakaları, 'da başladı.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından merkez Karaköprü ilçesindeki çok amaçlı salonunda düzenlenen şampiyonaya, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular katılıyor.
Şampiyonaya katılan sporcular dereceye girebilmek ve milli takıma seçilebilmek için mücadele edecek.
Dart MHK Başkan Yardımcısı ve antrenör Gediz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonalara aşırı bir katılım olduğu için turnuvaları bölgelerde yapmaya başladıklarını söyledi.
Şanlıurfa'da düzenlenen müsabakaların 2 gün süreceğini ifade eden Kalkan, "Şampiyonada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışacak sporcularımız dereceye girmek için mücadele edecek. Müsabakalar sonunda milli takım formasını giyecek oyuncular da seçilecek. Şanlıurfa çok güzel ve spor yapmak için ideal bir kent. Bize bu imkanı verdiği için yetkililere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Şampiyona 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

Şanlıurfa, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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