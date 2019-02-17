Türkiye, Davis Kupası'nda Danimarka ile Eşleşti

Türkiye
Erkek Tenis
Milli Takımı, Davis Kupası'nda Danimarka
ile eşleşti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu sene uygulamaya konulan kural gereği kupada yeniden Avrupa- Afrika
Bölgesi 2. Küme'de yer alan Erkek Milli Takımı'nın rakibi kura çekimi neticesinde Danimarka oldu.
Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı ay-yıldızlı ekip, buna göre 13-14 Eylül
tarihlerinde Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak.
İkinci buluşmalarına çıkmaya hazırlanan ekiplerin kadrosu, serinin adresi, kort zemini ise daha sonra açıklanacak.
Danimarka, 2000 yılında TED Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı seride Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.
Tenis,Türkiye,Danimarka
Kaynak: AA