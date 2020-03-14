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Türkiye, Davis Kupası'nda Letonya ile eşleşti

Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı'nın Davis Kupası'ndaki rakibi Letonya oldu.

14.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:38
Türkiye, Davis Kupası'nda Letonya ile eşleşti
Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı'nın Davis Kupası'ndaki rakibi Letonya oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Davis Kupası Dünya Grubu 2'de 9 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek milli takım, çekilen kura sonucu Letonya ile eşleşti.
Eşleşmede karşılaşmalar Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.
A Milli Takım, Davis Kupası'nda İsrail'e 3-1 yenilerek Dünya Grubu 1'e yükselme şansını kullanamamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Letonya, Türkiye, Tenis, Spor

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