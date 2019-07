Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satılan ikinci el otomobiller

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, Türkiye 'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan ve Haziran ayına ait 2'nci el araç fiyatları veri tabanından filtrelenerek hazırlanan güncel listede, Fiat Egea ve Fiorino; Renault Clio ve Megane Sedan; Hyundai i10 ve i20 ile Toyota Corolla Sedan ve Ford Tourneo Courier gibi Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.Hatchbackler gövde tipinde açık ara öndeYapılan açıklamada; listede 12 farklı marka 31 modeli ile yer aldı. Listede en fazla model bulunduran marka, 21 model versiyonuyla Renault olurken, Renault'u 15 modeli ile Fiat ve 13 model ile de Hyundai takip etti. 2017 model, manuel vites, benzinli Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire Pop, 47 bin 500 TL'lik fiyatı ile listenin en ekonomik aracı olarak öne çıktı.100 bin TL'lik fiyat sınırında yer alan tek araç ise 2014 model, benzinli ve otomatik vitesli Ford Focus Sedan 1.6 Ti-VCT Trend X oldu. Listede yer alan araçlar, özelliklerine göre incelendiğinde ise hatchbackler gövde tipinde açık ara önde yer aldı. Araçların model yılına bakıldığında 2016 modeller ilk sırayı alırken, yakıt tipinde benzinli, vites tipinde ise manuel araçlar çoğunluğu oluşturdu."Özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzuna ve yazılıma sahibiz"Türkiye'de satışa sunulan tüm araçlarla ilgili çok büyük bir veri havuzuna sahip olduklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız, '0' kilometre ve ikinci el araçların fiyatlarını 8 saniye gibi kısa süre içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirledikleri araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede karşılaştırabiliyorlar. Şirket olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzuna ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet sunuyoruz. Uygulamamız sayesinde satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı:Citroen- C-Elysee Sedan 1.6 HDI Feel (2017) 70 bin TLDacia- Lodgy MPV 1.5 DCI (7 Koltuk) Laureate (2013) 83 bin 500 TLDacia- Sandero Hatchback 1.5 DCI Stepway (2016) 77 bin TLFiat- Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus (2016) 68 bin 500 TLFiat- Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus (2017) 90 bin TLFiat- Fiorino Combi 1.3 MultiJet Premio ESP (2016) 66 bin 500 TLFord- Fiesta Hatchback 1.0 EcoBoost Titanium (2017) 97 bin TLFord-Focus Hatchback 1.6 Ti-VCT Trend X (2014) 79 bin TLFord-Tourneo Courier Kombi 1.6 TDCI Titanium Plus (2014) 76 bin TLHyundai Accent Blue Sedan 1.6 CRDI Mode Plus (2014) 73 bin TLHyundai i10 Hatchback 1.2 D-CVVT Elite (2016) 70 bin 500 TLHyundai i20 Hatchback 1.4 MPI Style (2014) 71 bin 500 TLNissan- Juke Crossover 1.5 DCI Sky Pack (2014) 97 bin TLNissan-Micra Hatchback 1.2 Match (2013) 68 bin 500 TLOpel Astra Sedan 1.6 CDTI Start&Stop Design (2016) 95 bin TLOpel Corsa Hatchback 1.4 Essentia (2017) 70 bin 500 TLPeugeot- 208 Hatchback 1.2 PureTech Start&Stop Act. (2016) 72 bin 500 TLPeugeot-301 Sedan 1.6 HDI Active (2017) 64 bin 500 TLPeugeot-2008 Crossover 1.6 Blue HDI Start&Stop Act. (2016)98 bin 500 TLRenault- Clio Hatchback 1.5 DCI Icon (2016) 82 bin 500 TLRenault- Clio Sport Tourer 1.5 DCI Touch (2016) 84 bin 500 TLRenault- Kangoo Kombi 1.5 dCi Touch (2017) 74 bin 500 TLRenault- Symbol Sedan 1.5 DCI Touch (2013) 68 bin TLSEAT- Ibiza Hatchback 1.0 EcoTSI Start&Stop Style (2017) 71 bin 500 TLToyota- Corolla Sedan 1.33 Life (2016) 72 bin TLToyota-Yaris Hatchback 1.5 Fun Special (2017) 80 bin TLVolkswagen-Golf Hatchback 1.0 TSI BMT Midline Plus (2017) 99 bin TLVolkswagen-Polo Hatchback 1.0 Trendline (2017) 69 bin 500 TL - İSTANBUL