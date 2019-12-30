Haberler » Dünya » Türkiye'de 100 kişiye düşen araç sayısı 28, AB'de ise 51 - Haberler

Türkiye'de 100 kişiye düşen araç sayısı 28, AB'de ise 51

Türkiye’de kişi başına düşen araç sayısı son 15 senede ikiye katlandı ama AB hala ortalamasının çok gerisinde. Türkiye'de 100 kişiye 14 araç düşerken AB'de 51 araç düşüyor

30.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:00 Türkiye'de 100 kişiye düşen araç sayısı 28, AB'de ise 51
'de kişi başına düşen motorlu kara taşıtlarının sayısı son 15 yılda iki katına çıktı. 2003'te 100 kişiye 13.5 araç düşerken bu oran 2018'de 27.9'a yükseldi. 15 senedeki artış oranı ise yüzde 107'ye denk geliyor. Aynı dönemde kişi başına düşen otomobil oranı da yüzde 7.1'den yüzde 15.1'e çıktı. Bu da yüzde 113 artış demek.

İki katına çıkan araç sayısı bir taraftan artan refaha işaret ederken diğer yandan sebep olduğu küresel ısınmadan dolayı çevresel sorunları ve iklim değişikliği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

09:17   Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler - Haberler
09:15   Putin'den Trump'a istihbarat paylaşımı için teşekkür - Haberler
09:15   MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li... - Haberler
09:13   Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler
09:12   (Özel) Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı - Haberler
09:06   Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişi kurtarıldı - Haberler
08:50   Ters yöne giren araç kazaya neden oldu, 7 kişi yaralandı - Haberler
08:21   Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü deşifre etti: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış - Haberler
07:56   İzmir'de peş peşe 2 cinayet! Önce Sağlık Müdürü ardından bir doktorun eşi öldürüldü - Haberler
23:21   Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Haberler
30.12.2019 09:34:22