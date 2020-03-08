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Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor

Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti.

08.03.2020 10:57
Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews , dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti. View on euronews Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Euronews, Dünya
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