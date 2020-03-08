Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor
Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews, dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti.
08.03.2020 10:57
Her gün kadınlar tarafından yapılan ev işleri ücrete tabi tutulsa, nasıl bir tablo çıkar karşımıza ? Euronews , dışarda hiçbir işte çalışmayıp, tam 40 yıldır evde çalışan Emine Türkmenoğlu'nun bir günlük ev içi mesaisine tanıklık etti. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Türkiye'de 11 milyon üzerinde kadın ev işlerini ücretsiz yapıyor
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