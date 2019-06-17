TÜRKİYE'DE 14 YILDA YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 1.3 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye
'de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu aştı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısının ise 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması dikkat çekti.Bodrum
ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan batan teknede 31 kişi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
'nca kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Son yaşanan olay düzensiz göçmen konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sandal
, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Ege Denizi
ve Akdeniz
üzerinden Avrupa
ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 14 yılda Türkiye'de toplam 1 milyon 372 bin düzensiz göçmen yakalandı.
Bu yılın ilk 5 ayında 111 bin düzensiz göçmen yakalandı
Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 111 bini geçti. Afganistan
vatandaşı düzensiz göçmen sayısındaki artış devam ederek 5 ayda 43 bine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise 100 bin Afgan düzensiz göçmen Türkiye'de yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı ise 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması da dikkat çekti. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren, Türkiye'de kalan ve Türkiye'den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. Yunanistan
Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre ise 2013 yılından itibaren dünya genelinde Yunanistan'a 225 bin iltica başvurusunda bulunuldu
Türkiye'de yıllara göre yakalanan düzensiz göçmenlerin sayıları
2019111.369(Ocak-Mayıs)
2018268.003
2017175.772
2016174.466
2015146.485
201458.647
201339.890
201247.510
201144.415
201032.667
200934.345
200865.737
200764.290
200651.983
200557.428
2019 Ocak-Mayıs döneminde yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruklarıIrak
3.964
Afganistan43.856
Pakistan17.691
Suriye9.695Moldova
89Filistin
4.600Myanmar
107Gürcistan
823
İran2.665
Diğerleri 27.879
Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı
20193.154 (Ocak-Mayıs)
20185.935
20174.641
20163.314
20154.471
20141.506
20131.469
20121.484
20111.292
20101.711