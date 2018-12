Türkiye'de 19,5 Milyon Konut Bulunuyor"

04 Aralık 2018 Salı 15:27



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank Türkiye 'de halihazırda nüfusun yüzde 88'inin şehirlerde yaşadığını belirterek, "Yaklaşık 19,5 milyon konutun bulunduğu Türkiye'de nüfus artışına oranla konut ihtiyacı da artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.Danışmanlık şirketi Alkaş'tan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe tüm bileşenler farklılık, yenilik, sürdürülebilir bir gelecek ve ortak yarar adına Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360 (Real Estate 360) etkinliğinde bir araya geldi."Geleceği yeniden inşa etme ve sektöre yeni bir bakış açısı kazandırma" kararlılığı ile yola çıkan RE360, geçen yıl gördüğü büyük ilgi üzerine bu yıl da iki gün olarak organize edildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra mesleki toplum örgütlerinin, gayrimenkul sektörü kadar ekonomiye yön veren ulusal ve uluslararası liderlerin hazır bulunduğu etkinliğe, 700'ü aşkın üst düzey yönetici katıldı. Katılımcı profilini yatırımcı, geliştirici, mimar, sektör tedarikçisi, finansçı, danışman, bilişim teknolojicisi, akademisyen, şehir plancısı ve turizmciler oluşturdu.Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun 2030'da 8,6 milyara, 2050'de 9,8 milyara ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, nüfustaki bu artışın inşaat ve gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi her geçen gün artırdığını bildirdi.Türkiye'de halihazırda nüfusun yüzde 88'inin şehirlerde yaşadığını aktaran Varank, yaklaşık 19,5 milyon konut bulunduğunu, nüfus artışına oranla her geçen gün Türkiye'de konut ihtiyacının artarak devam ettiğini vurguladı.Varank, Türkiye'de yıllık 900 bin adet konut inşa edildiğini ve 700 bin sıfır konut satışı gerçekleştiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:"Bu durum sektörün ekonomimizdeki yerini işaret ederken, sektörün büyüklüğü 2012'den bu yana gelişmiş ülkelerin çok üzerinde seyrediyor. 2025 itibarıyla sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde yüzde 16-17 bandında, gelişmiş ülkelerde de yüzde 10 ve üzeri olacağını tahmin ediyoruz. Sektörün gelişmesi için elimizden gelen katkıyı bakanlık adına sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye inşaat ve gayrimenkul sektörünün gelişmesi adına bir dizi çalışmalarda bulunuyor. 2020 bizim için geç, biz MIPIM'e 2019'da adayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız.""Türkiye gayrimenkulde yüksek potansiyele sahip"Reed Exhibitions Avrupa Başkanı Kumsal Bayazıt ise RE360'ın, Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası oyuncular ile bir araya gelerek değerlendirme yapmak için harika bir platform olduğunu bildirdi.Teknolojinin gayrimenkul üzerine etkisinden bahsederek dijital ekonominin şirketleri nasıl değiştirdiğine ve nasıl olanaklar yarattığına değinen Bayazıt, her sektörde teknolojinin etkilerinin gittikçe daha fazla hissedildiğinin altını çizdi.Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Türkiye'nin gayrimenkulde yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Gayrimenkulün Büyük Buluşması olarak adlandırdığımız RE360, gayrimenkulü 360 derecelik bakış açısıyla, her açıdan tüm paydaşlarıyla birlikte irdeleyerek ve ortak akıl bulmaya çalışarak bir araya getirmeyi hedeflediğimiz bir çalışma. Aslında bu çalışma, bu buluşmanın stratejik ortağı haline gelen MIPIM'e giden yolda, gayrimenkulün Avrupa'daki ve dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan MIPIM'in önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de başlaması için uğraşımızın sonucu. Dolayısıyla RE360 ile bu sene MIPIM'i, stratejik partnerimiz yapmak suretiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle ve sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının bizlere sağlamış oldukları sponsorluk desteğiyle bugünlere getirdik."Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, etkinliğin içeriğine ilişkin bilgileri paylaştı.