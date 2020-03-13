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Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti

Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti

13.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:46
Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.













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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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