Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti
Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti
13.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya
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