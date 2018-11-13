Türkiye'de 2 Milyon Kişi Şehirler Arasında Göç Etti

13 Kasım 2018 Salı 15:32



13 Kasım 2018 Salı 15:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama Türkiye'de 2017 yılında 2 milyon kişi şehirler arası göç etti.TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye'de adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, 2017 yılında 2 milyon 684 bin 820 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini ise kadınlar oluşturdu. Net göç hızına göre 2017 yılında en çok göç alan il Tekirdağ oldu. Tekirdağ'ı sırasıyla, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Düzce, Uşak ve Şırnak illeri izledi. Net göç hızına göre en çok göç veren il Bayburt oldu. Bayburt'u sırasıyla, Gümüşhane, Ağrı, Muş, Giresun, Ardahan, Kars, Bitlis, Ordu ve Van illeri takip etti. Türkiye'de 1 milyon 867 bin 211 kişi aynı ilin ilçeleri arasında göç etti. Aynı ilin ilçeleri arasında göç edenlerin sayısı 2017 yılında 1 milyon 867 bin 211 kişi oldu . Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. İstanbul'da 515 bin 842 kişi ilçeler arasında göç etti. En büyük nüfusa sahip ilk 5 ilin kendi ilçeleri arasında göç etme durumuna bakıldığında, İstanbul'da 515 bin 842, Ankara'da 183 bin 112, İzmir'de 122 bin 640, Bursa'da 62 bin 853 ve Antalya'da 52 bin 799 kişinin ilçeler arasında göç ettiği görüldü. - BALIKESİR