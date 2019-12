Türkiye'de 2019 böyle geçti (10)

Ekim ayına Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı damgasını vurdu.Türkiye'de 2019 Ekim ayının önemli olayları şu şekilde gerçekleşti:1 EkimUçaklarda "hava polisi" dönemi başladı. Türk tescilli sivil hava araçlarında bulundurulan özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Uçak kaçırmalarına ve benzeri olaylara karşı uçuşlarda en az iki silahlı sivil polis yer alacak, yolcu gibi koltuklarda oturacak hava polisleri, olaya anında özel silahlarla müdahalede bulunacak.Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Mahmut Akkoyun'a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Mehmet Ali Duran'ı FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlık geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin istirahat süresinin uzatıldığını ve bu nedenle yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacağını bildirdi.Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ'ın Tel Abyad sözde emiri olduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.Siirt'in Eruh ilçesinde, 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede aranan Atilla Çakmaz olduğu belirlendi.İçişleri Bakanlığınca, Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.2 EkimMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır." ifadelerini kullandı.Jandarma birliklerince 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Teröristin 2015'te Siirt Şirvan'da 8 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi.Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.Eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir, FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede yer alan Nevin Güngörmüş olduğu belirlendi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Genel Başkan Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.3 EkimMilli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Türkiye'nin ABD'den silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırmasını istedi.Eski Yargıtay üyesi Mehmet Özkan, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.4 Ekimİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı eylül ayındaki operasyonlarda, aralarında gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül arasında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 608 olduğunu açıkladı.Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Kandıra'daki cezaevinden tahliye edildi.5 EkimAvaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 17 terörist daha etkisiz hale getirildi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın hazırlıklarını tamamladıklarını, gerekli talimatları verdiklerini bildirdi. Erdoğan, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. Amacımız Fırat'ın doğusunu da, altını çiziyorum barış pınarlarıyla sulamaktır." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğunun tespit edildiği bildirildi.Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu etkisiz hale getirilen PKK'lı 6 teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu belirlendi.6 EkimMHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik paylaşımının beğenilmesine tepki göstererek, "Büyükelçilik bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ'cü hainleri sahaya sürme gayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında, Suriye'de Güvenli Bölge oluşturulması konusunda "Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama buna rağmen Sayın Trump'ın yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller." dedi.7 EkimMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kandil'deki operasyonunda terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı.İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket ettiğini belirterek, "Türkiye, artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir." ifadelerini kullandı.8 EkimMilli Savunma Bakanlığınca, "Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." açıklaması yapıldı.Yargıtaydaki Ergenekon kumpası davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım'ın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak başkanvekilliği için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapıldı. Seçim sonucunda üye Recep Kömürcü, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine getirildi.9 EkimCumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu'yla Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını İngilizce ve Arapça olarak da paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla, Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ya ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için." ifadesini kullandı.MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Allah Mehmetçiğimizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin." değerlendirmesi yaptı.Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristlerin hedef alındığı bildirildi.Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezine düştü.Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roketatar mermisi, Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.Milli Savunma Bakanı Akar, "Zeytin Dalı Harekatı'yla bölge halkını PKK/KCK/PYD-YPG'nin zulmünden kurtaran kahraman ve fedakar Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır." ifadelerini kullandı.Emniyet Genel Müdürlüğünce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.10 EkimMilli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldığı, harekatın gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldüğü, belirlenen hedeflerin ele geçirildiği bildirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ile eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin 132'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Bu operasyonun da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır." dedi.Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 4'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi.Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 219 olduğu bildirildi.11 EkimMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız." dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız." ifadesini kullandı.Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Anadolu Ajansının 2 muhabiri hafif yaralandı.Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı.Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce açılan taciz ateşlerine karşılık verildiği, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 399 olduğu açıklandı.İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada 500'e yakın hesaptan Barış Pınarı Harekatına hakaret eden, ülkemize 'işgalci' nitelemesi yapan, milletimizin birliğine hakaret edenlerle ilgili gerekli tespitleri yaptık, işlemleri yaptık. Arkadaşlarımız 121'ini gözaltına aldı, devam ediyoruz." dedi.12 EkimMilli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu bildirildi.Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi.13 EkimCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır." şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Oktay, Twitter'daki paylaşımında, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır." ifadelerini kullandı.KKTC Başbakanı Ersin Tatar da "Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. KKTC halkı Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki operasyonlar sonucu 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı.Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğu açıklandı.Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 aylık bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.14 EkimMilli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar Bakanlık'ta yapılan toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ile parti genel merkezlerinde ayrı ayrı görüştü.Tel Abyad'da PKK/PYD-YPG teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.Beyin kanaması nedeniyle şubat ayından bu yana hastanede tedavi gören 87 yaşındaki eski İmar ve İskan bakanlarından, eski CHP milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Ali Topuz hayatını kaybetti.MHP Genel Başkanı Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesaisine yeniden başlayan Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.15 EkimMardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.İçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan sivillere yönelik insani yardım malzemeleri dağıtımına başlandı.16 Ekim- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, ABD'nin "Ateşkes ilan edin, biz de müzakere için ara buluculuk yapalım." teklifine, "Biz terör örgütü ile masaya oturmayız." diye cevap verdiğini belirtti.- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal etmek amacıyla gelen askerlerin yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal" suçundan 4 sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", 11 sanık hakkında "müebbet" hapis cezası verdi.- Türkiye genelinde, ilk 9 ayda, 1551'i ölümle, 129 bin 470'i yaralanmayla ve 179 bin 816'sı hasarla sonuçlanan 310 bin 837 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda, 1887 kişi hayatını kaybetti, 217 bin 310 kişi de yaralandı.Eski Turizm ve Tanıtma bakanlarından, eski CHP milletvekili ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Orhan Birgit 92 yaşında hayata veda etti.- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yeniden yargılanmasına başlandı.17 Ekim- Güvenlik kaynaklarınca, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütü PKK/YPG'de moral bozukluğu ve çözülmeye neden olduğu, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısının da 40'ı geçtiği belirtildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme yapıldı. Erdoğan-Pence görüşmesinin ardından 13 maddelik "Kuzeydoğu Suriye'ye İlişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması" kamuoyuyla paylaşıldı.ABD ile varılan mutabakatla, Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Rasulayn-Tel Abyad arasındaki bölgeden YPG'lilerin 120 saat içinde en az 32 kilometre güneye çekilmesi, geri çekilmenin tamamlanmasının ardından Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması ve sonrasında Türkiye'nin kontrolünde güvenli bölgenin oluşturulması kararlaştırıldı.Eski bakanlardan Ali Topuz ile Orhan Birgit için Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda düzenlenen törenin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Topuz'un cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda, Birgit'in cenazesi Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi Müzesi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınadıklarını belirterek, "Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir." değerlendirmesini yaptı.- Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 19 sanık, FETÖ/PDY'ye yönelik yeniden görülen davada Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince, cezaları artırılarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nin surlarından düşerek hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.- Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim'de gözaltına alınan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Nusaybin Belediyesi meclis üyesi Ferhat Kut tutuklandı, diğer üye Mehmet Emin Alkan serbest bırakıldı.- HDP Hakkari İl Başkanı Sinan Kaya, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 10 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.18 Ekim- Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında 17 Ekim'de tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Valilikçe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.İstanbul Valiliği, 12 Temmuz-16 Ekim arasında, düzensiz göçle gelen 34 bin 397 göçmenin Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edildiğini ve işlemlerinin bu merkezlerde sürdürüldüğünü bildirdi.- Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkemece "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan 17 Ekim'de tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine Valilikçe İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı görevlendirildi.- Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2019-2020 Türkiye sıralamasında, Hacettepe ülkenin en iyi üniversitesi olurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti.- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na başlayıp kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşmasıyla, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere, birtakım ülkelerin tavrının değiştiğini belirten Erdoğan, "Sanıyorum ilk 1-2 gün Türkiye'nin böyle bir başarı göstermeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki ortaya koymuşlardı. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi. Biz buna rağmen harekatımıza kararlılıkla devam ettik." açıklamasında bulundu.Yazar, fikir adamı Nuri Pakdil, üst solunum enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybetti.19 Ekim- FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik ABD'yle varılan mutabakata tam olarak uyulduğunu, buna rağmen YPG/PKK'lı teröristlerin son 36 saatte 14 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirildi.İçişleri Bakanı Soylu, Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, YPG/PKK tarafından serbest bırakılan DEAŞ mensubu teröristlerden 41'inin daha teslim alındığını söyledi.Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Rasulayn ilçesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.- Oğlunu teröre kurban vermemek için anne Hacire Akar'ın, 22 Ağustos'ta, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonucu terörün pençesinden kurtardığı oğlu Mehmet Akar, Soğanlı köyünde düzenlenen düğünde Kader Akar ile hayatını birleştirdi. Düğüne, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı.- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Suriye'nin güneydoğusunda yürütülen ve ABD ile 17 Ekim'de varılan mutabakatla 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz." dedi.Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na 5 gün ara verildiğini hatırlatarak, "Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkarılacak, ağır silahları toplanacak ve tahkimatlar, mevziler tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. Bu konuda birliklerimizin hazırlıkları tamdır." dedi.Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in cenazesi, Hacı Bayram Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda toprağa verildi.20 EkimMilli Savunma Bakanlığı, ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildiğini bildirdi.- Anayasa Mahkemesi, MHP'li muhaliflerin 2016'da olağanüstü kurultay toplanması talebiyle başlattıkları hukuki süreçte "kurultay yapılsın" kararıyla gündeme gelen ve darbe girişiminin ardından FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan eski Ankara Hakimi Burhan Yaz'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.- Mardin Deyrülzaferan Manastırı'nda düzenlenen ayinde Türkiye'deki azınlık cemaatleri temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için dua etti. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söylendi.İçişleri Başkanlığından, 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla İl Jandarma Komutanlığına teslim olduğu bildirildi.21 Ekim- Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu'ya, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a, müebbet hapis cezası verildi.- Milli Savunma Bakanlığı, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda 765 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 111 yerleşim merkezi ile yaklaşık bin 500 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını bildirdi.Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın 120 saatliğine durdurulmasının başlangıç tarihi olan 17 Ekim'den bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına 40 taciz/saldırı gerçekleştirildiğini, bir askerin şehit olduğunu, 7 askerin yaralandığını açıkladı.Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.- HSK kararıyla meslekten ihraç edilen, Ergenekon davasına da bakan aynı zamanda "suç uydurmak", "görevi kötüye kullanmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nce kırmızı bülten çıkarılan ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan eski firari savcı Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul Esenyurt ilçesindeki özel bir sitede yakalandı.22 EkimVan'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle 15 Ekim'den beri gözaltında bulunan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 21 Ekim'de gözaltına alınan Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın yerine İlçe Kaymakamı Ünal Koç, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz'ın yerine İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in yerine ise İlçe Kaymakamı Yasin Yunak, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.- Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya'nın Soçi kentine hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı (Barış Pınarı) kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.Erdoğan, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, bugüne kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alanın teröristlerden arındırıldığını ve toplam 160 yerleşim biriminde kontrolün sağlandığını belirterek, 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 7 Türk askerinin şehit olduğunu bildirdi.- Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 160 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı, TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik mutabakata tam olarak uyulduğu, PKK/YPG'li teröristler tarafından bu süreçte 42 taciz/ihlal gerçekleştirildiği, bunlara karşı da meşru müdafaa hakkının daima geçerli olduğu bildirildi.- FETÖ'ye iltisakı nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında çıkarılan arama kararı doğrultusunda 21 Ekimde Esenyurt'ta yakalanan, meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 21 Ekim'de gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Görevden alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 21 Ekim'de gözaltına alınan Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier tutuklandı.- Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı, belediye meclisi üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmede, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin mutabakata varıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le ortak basın toplantısında "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık." değerlendirmesinde bulundu.Mutabakatla Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye başlatması, Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurlarının 150 saat içeresinde silahlarıyla çıkarılması, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki harekat alanındaki yerleşik statükonun muhafaza edilmesi kararlaştırıldı.23 Ekim- Milli Savunma Bakanlığından, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı bildirildi.- Milli Savunma Bakanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında varılan mutabakat kapsamında, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacağı bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül'de rahatsızlanan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.24 Ekim- Irak'ın kuzeyindeki Gara bo¨lgesinde MİT ve TSK koordineli çalışmasıyla düzenlenen hava harekatında PKK'nın sözde u¨st du¨zey yo¨neticilerinden "Gu¨lc¸iya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekos¸in Batman" kod adlı So¨ylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.- Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ mensubu kadın D.S, kampta yaşayan ve zorla ailelerinden koparılan 10 yaşın üstündeki çocuklara silahlı eğitim verildiğini, bu çocukların Barış Pınarı Harekatı bölgesine götürülüp Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı kullanıldığını ifade etti.- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde TRT ortak yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında 7 Mehmetçiğin şehit olduğunu, 95'inin ise yaralandığını belirterek, "Suriye Milli Ordusu'nun 96 şehidi, 374 yaralısı var. 20 sivil şehidimiz oldu bizim bu arada, sivil yaralı sayımız da 187." dedi.25 EkimOlağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 92 binini karara bağladı.- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan'ı kapağına taşıyan Fransız dergisi Le Point'in yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.- Sağlık Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastanenin onarımı için çalışmalara başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hastanenin 75 yataklı olarak hizmete sunulacağını açıkladı.- Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince, iş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, aralarında iş adamı Tarkan Kadooğlu'nun da bulunduğu 4 sanık müebbet, bir sanık ağırlaştırılmış müebbet, bir sanık ise 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.MİT'in yurt dışında yakalayarak 19 Ekim'de Türkiye'ye getirdiği, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan "Meksika imamı" Osman Karaca, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.26 Ekim- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı Yüksek Divan Kurulu üyeliği plaketini Ali Koç ve Vefa Küçük'ün elinden aldı. Fenerbahçe rozeti takılan Erdoğan'a, 25 ve 1 numaralı formalar hediye edildi.27 Ekimİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'a, ABD'nin DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği açıklamasına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk." açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin, "Özellikle gerek DEAŞ gerek PYD/YPG, tüm bunlarla birlikte teröre karşı yapılan mücadelede adeta bugün bir dönüm noktası olmuştur. Stratejik ortaklar, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti göstererek terör örgütleriyle değil, stratejik ortaklarıyla hareket etmeyi kendilerine gaye edinirlerse inanıyorum ki çok daha isabetli neticeler alınacaktır." değerlendirmesini yaptı.28 EkimMilli Savunma Bakanlığından, Rusya ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Rus askeri heyetin Ankara'ya geldiği, ilk gün çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.Adalet Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti. Talepnamede, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçları yer aldı.29 Ekim- Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir, 7'den 70'e binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katılımıyla yapılan resmi törenin ardından ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçekler bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.30 Ekim- İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısı ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi. Altun, "ABD Temsilciler Meclisinin Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit eden yasa tasarısı stratejik müttefiklik ruhuna doğrudan ters düşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD Temsilciler Meclisi'nde dün onaylanarak Senato'ya gönderilen yaptırım tasarısı ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan tanıyan karar hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır." ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptırım kararlarına ilişkin, "Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda." dedi.İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptırım kararlarına ilişkin, "Türk Devleti'nin, Türk milletinin aleyhine sopa edilmeye çalışılan bu karar münasebetsizliktir." ifadelerini kullandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede, tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın hakkında, "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.31 EkimMilli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile 30 Ekim'de Şanlıurfa'ya geldi. Geceyi bölgede geçiren, Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Akar, telsizden konuştuğu Tel Abyad'daki askerlere, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım." dedi.- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla, 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince, kapatılan Karşı gazetesiyle ilgili FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem'e "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası onandı.Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.