Türkiye'de 2019 böyle geçti (3)

Mart ayının en önemli gelişmeleri arasında 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ilk sırayı aldı. Türkiye , 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. Seçimlerde kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenden 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla yerel seçimi önde tamamladı. Seçimde, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,64'te kaldı. Tüm belediyelerin yüzde 44,95'ini AK Parti, yüzde 30,25'ini CHP, yüzde 7,39'unu İYİ Parti, yüzde 6,80'ini MHP, yüzde 4,01'ini HDP aldı. Diğer partiler ise belediyelerin yüzde 6,60'ını kazandı. Belediye başkanlıklarının tümüne bakıldığında AK Parti 778, CHP 242, MHP 236, HDP 68, İYİ Parti 22, diğer partiler de 42 belediyede seçimi birinci tamamladı.Seçim sürecinde liderlerin düzenlediği mitingler ve partilerin seçim kampanyaları mart ayının önemli gündem maddelerinden biri oldu.Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere iki hafta kala "Cumhur İttifakı"nın İzmir'de düzenlediği ilk ortak mitingde vatandaşlara hitap etti.Erdoğan ve Bahçeli, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen ortak mitinglerde de vatandaşlara birlikte seslendi.Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla Denizli'de düzenlendi.Mart ayının önemli gelişmeleri şöyle:1 MARTTürk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) FETÖ ile mücadele kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 90, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 77 olmak üzere toplam 167 personel ihraç edildi. OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den ihraç edilen personel sayısı 486'ya ulaştı.FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yargılandığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulunup HDP'ye oy vermesi için vatandaşlara baskı yaptıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 pompalı tüfek, bu silahlara ait mermiler, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan'ın da aralarında olduğu 5 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık beraat etti.2 MARTAfyonkarahisar'da bir otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu taraftarlardan Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'de petrol arama faaliyetini sürdüren Fatih sondaj gemisinden sonra adını "Yavuz" olarak belirledikleri ikinci sondaj gemisinin de çalışmalara başlayacağını ifade ederek, "Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki doğal gaz ve petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız." diye konuştu.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine ilişkin, "Hazırlıklarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bunu yapacağız. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." dedi.Van'dan Samsun'a giden şehirlerarası yolcu otobüsünün Bayburt yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu Musa Çeltek (38) ile Gülendam Koç (65) hayatını kaybetti, 24 yolcu yaralandı.3 MARTİstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında Murat Kayacan (17), Yunus Akyüz (20), Muhammet Gür (23) ve Ersin Eren Büker (25) öldü, Ramazan Demir (23) yaralandı. İstanbul Valiliği yangına sebep olduğu iddia edilen ve olaydan sonra Hatay'a kaçan Ö.E'nin (26) gözaltına alındığını açıkladı.Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu şoför Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti, bir antrenör ve bir sporcu yaralandı.MKE Ankaragücü'nün Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde yaşanan kazaya karışan otomobilin sürücüsü Abdil E. ile taraftarları taşıyan midibüsün şoförü Yılmaz D. "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Otomobil sürücüsü Abdil E'nin 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.4 MARTAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 231 şehit ve gazi yakını ile gazinin çeşitli kamu kurumlarına ataması yapıldı.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 kişi hakkında FETÖ'den işlem yapıldığını belirterek, "30 bin 709'u halen tutukludur. FETÖ'den 19 bin 329 hükümlü bulunmaktadır. ByLock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca bugüne kadar 95 bin 310 tekil kullanıcı tespit edildi. Bunlardan 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı. 19 bin 144 kişinin işlemleri bu kapsamda devam ediyor. Büfe ve ankesör operasyonları kapsamında bugüne kadar 780 operasyon yapıldı, 11 bin 153 kişi gözaltına alındı, 4 bin 324'ü tutuklandı. Gaybubet evleri operasyonları kapsamında ise 139 operasyonda 1953 kişi gözaltına alındı, 1048 kişi tutuklandı." dedi.İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda Ekvator'dan gelen muz yüklü konteyner içerisinde 185 kilogram kokain ele geçirildi.Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.5 MARTMilli Savunma Bakanlığı, Afrin'in Tel Rıfat bölgesindeki TSK unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini bildirdi.İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 91 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, ayda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde içi bakır dışı altın plaka kaplı ziynet eşyasını piyasaya sürdüğü belirlendi.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin hazırlanan iddianame, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, TCDD görevlisi 4 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kasımpaşa'da katıldığı programda TOKİ tarafından 50 bin yeni sosyal konut projesi inşa edileceğinin müjdesini vererek, "Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz." dedi.Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'yi kabul etti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ile Jeffrey'nin görüşmesinde genel olarak Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 gemiyle eş zamanlı icra ettiği "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" sona erdi. Tatbikata 13 fırkateyn, 6 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, bir eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 gemi katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni katılan silah ve sistemlerin de kullanıldığı tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edildi. Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte tatbikatın son bölümünün sevk ve idaresinin yapıldığı TCG Gediz'de brifing aldı. Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nın büyük başarıyla gerçekleştiğini ifade ederek emeği geçenleri kutladı.6 MARTAnkara'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik operasyonda toplam 145 adrese 500 ekip ve 3 bin 500 polisle eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı verilen 150 kişi gözaltına alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında yaptığı konuşmada, "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız" dedi.Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez söylüyorum. İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak." ifadelerini kullandı.Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş'a "terör örgütü yöneticiliği" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan yargılandığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 17 yıl 9 ay hapis cezası verildi.31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla Denizli'de düzenlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınında "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz." diye konuştu.7 MARTİstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren Çamlıca Cami'de ilk ezan sabah namazında okundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.FETÖ'nün ihanet girişimi sırasında darbeci Semih Terzi'yi vurarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.Gazeteci yazar Ertuğrul Akbay (81) İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, hakim karşısına çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Kural ve müşteki Gençoğlu katıldı. Duruşmada tanıkları dinleyen mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkında savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.Hakkari'de jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı. Teröristlerin saklanabileceği mağaraları tek tek arayan güvenlik güçleri, meskun mahal operasyonları da gerçekleştirdi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla belediyelerin vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet etmesi, bu kapsamda personel bulundurulması ve gece-gündüz hizmetlerin devam ettirilmesi ile ilgili 81 ile genelge gönderildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli mitinginde sarf ettiği sözler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer, nasılsınız, iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer, size terörist dediler, iyi misiniz? 18 milyon seçmene terörist diyen bir Cumhurbaşkanı." dediği belirtildi. Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarının tümüyle gerçek dışı olduğu belirtilen dilekçede, söz konusu açıklamaların "cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını ihtiva ettiği belirtilerek, bu açıklamaların ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı kaydedildi.MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter üzerinden gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD'nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD'ye mi soracağız." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koruyucu aileler ve devlet koruması altında büyüyen çocuklar için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi. Yemeğe katılan sanatçılardan Şükriye Tutkun ve Nil Karaibrahimgil koruyucu aile uygulamasıyla ilgili mesajlarını paylaştı.8 MARTMilli Savunma Bakanı Akar, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar'a programda Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Binbaşı İlke Doğruoğlu, Binbaşı Rengin Gizem Mukanbay ile sivil memur Buket Kalender eşlik etti.Yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek. Bu bir ay temel eğitimi müteakip lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak, toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra bu erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız. Bu süre zarfında hem 1 ayda hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapacak, bu maaşlı olacak. Bu maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları, oradaki değerlendirmelerde bu arkadaşımız, bu genç başarılı olduğu takdirde o sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek. Ona müracaat edebilecek." dedi.Meslek yüksekokulu mezunlarının da yedek astsubay olabileceğini ve 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacağını belirten Akar, "Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay süreyle maaş alacak. Bu 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek, isterse durum ve şartları, hakkındaki değerlendirmeler uygunsa gerekli sınavları geçtiği takdirde astsubaylığa geçebilecek." değerlendirmesinde bulunarak, yeni askerlik sisteminin bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacağını açıkladı.TSK'deki FETÖ ile mücadeleye ilişkin de bilgi veren Akar, 15 bin 621 kişinin ihraç edildiğini, bunlardan 358'inin çeşitli aşamalardan sonra Silahlı Kuvvetlere döndüğünü belirterek, ankesörlü telefon soruşturması kapsamında ise 3 bin 703 kişinin ihraç olduğunu, 6 bin 486 TSK mensubu hakkında da adli ve idari işlemlerin devam ettiğini kaydetti.Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı Türkçe ve Ermenice paylaşımda ise "Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan'ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.Şanlıurfa'da bulunan dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.9 MARTCumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'nda Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niçin aldığı, hangi şartlarda aldığı, ne şekilde kullanacağı açıkça ortadadır. Bu konunun ne NATO'yla ne F35 projesiyle ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır." dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının laboratuvar ve klinik çalışmaları yapılarak doğru ve verimli şekilde uygulanabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü ve birçok ülkenin çalışmalarını inceleyerek hazırladıkları "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.10 MARTİçişleri Bakanı Soylu, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar çerçevesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana 511 bin kişinin gözaltına alındığını, tutuklu sayısının ise 30 bin 821 olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığından ihraç edilenler hakkında da bilgi veren Soylu, "Bakanlığımızdan şu ana kadar 38 bin 578 personel ihraç edildi ve 5 bin 679 kişi de görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilenlerin bir kısmı içeride. Bunların 31 bini emniyet, 4 bin 159'u jandarma, 348'i sahil güvenlik personeli ve ayrıca mülki idareden olanlar da söz konusu." dedi.MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik seçim kampanyasını Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlediği mitingle başlattı.11 MARTYüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılmak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı. YSK tarafından basılan sarı renkteki zarfların üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı yer aldı. Birleşik oy pusulasında daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile amblemleri yer aldı. Pusulanın sonunda ise bağımsız adayların isimlerine yer verildi. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak ve zarflar şeffaf sandıklara atılacak.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili basında yer alan "sahte senet" iddialarını hatırlatarak, "CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır yapmamış mıdır? Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen CHP yönetimi buna niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir." ifadelerini kullandı.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı döneme ilişkin bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", senedi veren kişiye ise tahsilat amacıyla çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından son soruşturma açılması için iddianame düzenledi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada ise Yavaş hakkında Avukatlık Kanunu kapsamında görevi kötüye kullanma ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından son soruşturma açılması talebiyle 7 Mart 2019'da iddianame düzenlendiği, ertesi gün iddianameyi kabul eden Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesinin de Yavaş'a beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligat gönderdiği bildirildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak ve yıldırmak suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı.MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde katıldığı partisinin seçim ofisinin açılışında, "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır. Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, iblise selam durmaktır." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Hakkari'de düzenlenen mitinginde Taksim'deki Kadınlar Günü kutlamasıyla ilgili görüntüleri izleterek, "İstanbul'un göbeğinde ezan düşmanlığı, bayrak düşmanlığı, ahlak düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin 'artık yeter' demesini bekliyoruz. Ezanı yuhala, ıslıkla, düdük sesiyle bastırmaya çalışan, edepsiz pankartlarıyla, sloganlarıyla saygısızlıkta sınır tanımayan o güruhun arkasında kim var? CHP. Kim var? HDP. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene, hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da duymayız fırsat da vermeyiz." dedi.Düzce'de FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 aydan 7 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti dosyasının ayrılmasına karar verdiği İsmail Çolak'ın mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.12 MARTİstanbul'da Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğu 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıktı. Saatte tek yöne 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak banliyö hattını İstanbul'un 10 ilçesi doğrudan kullanma imkanına sahip olacak.CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş, düzenlediği basın toplantısında hakkındaki "sahte senet" iddialarına ilişkin Ankara seçmeninden gördüğü büyük ilgi ve anketlere yansıyan fark nedeniyle seçmen nezdindeki itibarının zedelenmeye çalışıldığını iddia etti.Milli Savunma Bakanlığı son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de düzenlenen etkinlikte ezana saygısızlık yapıldığı iddiasına ilişkin, "Polis hareketine karşı yapılan bir protestoyu 'ezana saygısızlık' olarak sunmak, sadece acizlik göstergesidir. 'Oy devşirmek için başka nereden faydalanabilirim' diyerek, buradan yola çıkıp bir şeyler yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.13 MARTİzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbağ'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6 Nisan itibarıyla "nöbetçi noterlik" uygulamasını başlatacaklarını bildirdi.Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında bir doktor ile iki eczacının da bulunduğu 84 kişi tutuklandı.Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesinde tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Üyesi olan Dedeoğlu, 2015 yılında kısa bir süre Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yapmıştı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2018 Türkiye raporuna ilişkin, "Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.14 MARTAnkara'nın Sincan ilçesinde akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması sonucu demiryolu ulaşıma kapandı. TCDD Genel Müdürlüğü, 16 vagonlu yük treninin lokomotif ve 5 vagonunun raydan çıktığını bildirirken, olayla ilgili soruşturma kapsamında treninin makinistleri M.K. ve U.E'nin gözaltına alındığını bildirdi.Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Toplam yatak kapasitesi 3 bin 633 olan hastanede, içerisinde tuvalet ve banyosu yer alan 2 bin 117 nitelikli hasta odası ve uluslararası standartlarda donanıma sahip 131 ameliyathane yer alıyor. Hastanede her branştan 904 poliklinik ile 674 yatak kapasitesine sahip yoğun bakım ünitesi bulunuyor.İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi Çeşme'de toprağa verildi.Adalet Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında Interpol tarafından "kırmızı bülten" çıkarıldığını açıkladı.Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın sokak düğününü hedef alan 57 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada 7 sanık 58'er kez, 1 sanık ise 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.15 MARTCumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin "Yeni Zelanda'da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Gaziantep'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ise Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye cuma namazı öncesi yapılan saldırıda 49 kişinin şehit olduğunu belirtti. Erdoğan, saldırıda yaralananlar arasında 3 Türk vatandaşının da bulunduğunu ifade ederek, "Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla arayarak terör saldırısını lanetlediğini bildirdi. Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun beraberindeki heyetle beraber Yeni Zelanda'ya gideceği bildirildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde irat ettiği cuma hutbesinde Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin, "İbadet eden insanlara yönelik vahşice saldırılar, faşizmin ve tahammülsüzlüğün nasıl bir sapkınlığa ve caniliğe dönüştüğünü çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır." dedi.Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından 15 Mart tarihi itibarıyla 4 bin 750'si kabul, 58 bin 350'si ret olmak üzere toplam 63 bin 100 başvuru karara bağlandı. Komisyona 15 Mart tarihi itibariyle 126 bin başvuru yapıldığı bildirilirken, incelemesi devam eden başvuru sayısının 62 bin 900 olduğu kaydedildi.Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve uzun zamandır aranan FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalandı. Soruşturma kapsamında Hatay'a getirilen şüpheli, kentte jandarmadan sorumlu "mahrem imam" olduğunu ve FETÖ'nün MİT tırlarının durdurulması olayında rol aldığını itiraf etti. Tutuklanan şüpheli Mustafa İlhan, "MİT'e ait tırların 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurulması olayıyla ilgili ihbarı yapan kişi benim. Ben bu talimatı 'Halil Müdür' kod isimli FETÖ mensubundan almıştım." ifadelerini kullandı.Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile YÖK üyesi Prof. Dr. Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesinde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenin ardından Dedeoğlu'nun cenazesi Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.Emniyet Genel Müdürlüğü, komiserlik sınav sorularının çalınmasına yönelik 12 Şubat 2019'da yapılan operasyonlarda 806 şüphelinin gözaltına alındığını, adli işlemler sonucunda 257'sinin tutuklandığını, 549'unun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı.16 MARTCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Christchurch şehrinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığı vurgulamak ve menfur terör saldırıları karşısında dayanışma sergilemek amacıyla Yeni Zelanda'ya gitti.Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarında 1'i kadın 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu ve 8 askerin de yaralandığını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Tekirdağ'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristin olay öncesi yayımladığı bildiride, "Boğaz'ın batısına geçerseniz sizi öldüreceğiz. İstanbul'a geleceğiz tüm camileri, minareleri yıkacağız." ifadelerinin yer aldığını hatırlatarak, "Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, bir cani, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatlığa kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor. Gördüğünüz gibi Tekirdağ'ı, İstanbul'u, aslına bakılırsa topyekun bu vatanı bize çok görenler boş durmuyor." dedi.Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye düzenlenen terör saldırısı Türkiye genelinde çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı.17 MARTIrak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında piyade uzman çavuşlar Yaşar Çakır ve Taşkın Temel'in şehit olduğu çatışmada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimlere iki hafta kala "Cumhur İttifakı"nın İzmir'de düzenlediği ilk ortak mitingde vatandaşlara hitap etti.Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.18 MARTCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısında yaralananları tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Saldırıda yaralanan üç Türk vatandaşını da ziyaret eden Oktay ve Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Oktay ve Çavuşoğlu, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret ederek, saldırıda şehit olanlar için dua etti.Oktay ve Çavuşoğlu temasları kapsamında Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya geldi. Oktay, "Planlı bir şekilde gerçekleştirilen, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bu saldırının arkasındaki tüm failler ve odaklar ortaya çıkarılmalıdır." dedi. Saldırıda şehit olan Müslümanların aileleri ve yakınları ile bir araya gelen Oktay ve Çavuşoğlu taziyelerini bildirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla ailelere seslendi. Erdoğan, "Yeni Zelanda hükümetinin bu konuyu ciddiye almasını bekliyoruz. Batılı ülkelerin hafife aldığı gibi hafife almaması gerekir." dedi.Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sabrının ve kararlılığının aradan geçen bir asrı aşkın zamana rağmen hala sınandığını belirterek, "Yeri geliyor ülkemizden 16 bin 500 kilometre uzaklıkta, Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin 50 Müslümanı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları da aldığımız nefesi de bize çok gördüğünüzü de anladık. 'Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçemeyeceksiniz' tehdidini manifestosunda ifade edenin ne tür bir terörist olduğunu da anladık. Bu bireysel bir olay değildir, örgütlüdür... Bin yıldır buradayız, inşallah kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız." dedi.İnşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyle ilgili üstlenici firma yöneticilerinden brifing alarak, köprünün kule keson temeli şaft montajının talimatını verdi.Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık Soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada, 15 sanık İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.?İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da yaptığı açıklamada "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız." dedi.19 MARTAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) cezaevinde mahkum olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti. Bu kapsamda AİHM, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak. Demirtaş'ın davası AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte Büyük Daire tarafından görüşülerek karara bağlanacak.Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Reber" kod adlı Kasım Saptık'ın örgütün sözde bölge sorumlusu olduğu, "Dilxwaz" kod adlı teröristin ise "gri" kategoride aranan teröristler listesinde bulunduğu belirtildi.20 MARTCumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post gazetesi için "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlıklı makale yazdı. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde yaşanan terör saldırılarında 50 masum insanın şehit olduğunu belirten Erdoğan, cuma namazı için yerel camilerde toplanan düzinelerce Müslümanın saldırıdan yaralı olarak kurtulduğunu hatırlattı. Cinayet silahlarının üzerinde ve teröristin internet ortamında yayımladığı manifestoda çok sayıda tarihi referansa rastlandığına dikkati çeken Erdoğan, "Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Yeni Zelanda'da masum insanların canını alan katille Türkiye, Fransa, Endonezya ve başka yerlerde terör saldırıları düzenleyenler arasında kesinlikle hiçbir fark olmadığını tespit etmek durumundayız." dedi.Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 6'sı tutuklu 20 sanığın "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 18 sanık 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklardan avukat Barkın Timtik "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay, avukat Selçuk Kozağaçlı ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve daha önceden adı Ankapark olan "Wonderland Euroasia" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark Wonderland Euroasia'nın sadece Başkent'in değil, Türkiye'nin sembollerinden birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Çocuklar ve yetişkinler için her biri ayrı ayrı tasarlanmış bin 217 oyuncağın bulunduğu Ankapark, ayrıca 120 metre yüksekliğe ulaşabilen dünyanın en büyük ikinci fıskiyesine ev sahipliği yapıyor. Binlerce araçlık otoparkı, 5 kilometre uzunluğundaki raylı sistemleri, elektrik ihtiyacının belli bir kısmını karşılayan güneş enerjisi sistemi ile Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir. Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı bulan Ankapark'tan Ankara Büyükşehir Belediyemiz kira bedeli ve diğer kalemlerden yıllık 50 milyon lira kazanç elde edecektir." diye konuştu.MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu. Giderek şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşitli gerekçelerle göz yumulmasının, benzer saldırılara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunulan bildiride, Türkiye'nin, güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulanırken, Münbiç ve Fırat'ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edildi.Denizli'de saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 vatandaş hafif yaralanırken, yaklaşık 500 evin oturulamaz, orta ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.21 MARTYSK'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.Baharın müjdecisi, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen mitingde, Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motorunun TUSAŞ'a teslim edildiğini ve bu motorların üretilecek 236 helikopterde kullanılacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımın da temel atma aşamasına geldiğini bildirdi.22 MARTİstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terörist saldırı ile Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İstanbul'da düzenlediği Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuştu. Erdoğan, "Şu anda karşımızda açıkça bir İslam düşmanlığı vardır, Müslüman nefreti vardır. Bu mesele sadece siyasetin, sivil toplumun, sadece akademik çalışmaların, araştırma kuruluşlarının konusu olmaktan çıkmıştır. Bu tehdit artık güvenlik birimlerinin, devlet adamlarının, sokaktaki vatandaşın da meselesidir." dedi. Erdoğan, Müslümanlara yönelik nefret suçlarını tespit ve takip edecek, bunları sürekli gündemde tutacak güçlü bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ümmetin bekasını ilgilendiren hususlarda tek yürek, tek bilek olup beraberce hareket etmeliyiz. İslam dünyasının ve insanlığın ortak geleceğini tehdit eden meselelerde kısa vadeli çıkarlar, orta ve uzun vadeli menfaatlerimizin önüne geçmemelidir." ifadelerini kullandı.Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında yer aldığı FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Daire, eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak bozdu. Yazıcı'nın asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine karar verildi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 37 sanık hakkında verilen ceza kararlarını hukuka uygun bulmuştu.İçişleri Bakanı Soylu, tüm karakollarda oluşturulan "Güven Masaları"nda çalışmak üzere 2 bin 500 kadın polisin alınacağını bildirdi.23 MARTMilli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, hudut birliklerinin komutanlarıyla bir araya geldi. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçerek Harekat Merkezi'ndeki çalışmaları takip etti. TSK'nin ülkesinin ve milletinin hakkını, hukukunu korumak için üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirten Akar, "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Fırat'ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli. Onlar ülkemizi, milletimizi, hudutlarımızı tehdit ediyor, tehlikeye atıyor." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın "Büyük Ankara Mitingi"nde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, "8 gün sonra yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceğiz, bunların üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır." diye konuştu.24 MARTCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul Yenikapı'da Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuştu. Bahçeli, "İstanbul, Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir." mesajı verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Cumhur İttifakı sadece iki partinin değil, tüm Türkiye'nin, tüm milletin ittifakıdır." dedi.25 MARTKahramanmaraş'ta 10 yıl önce bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında aile üyelerinin katıldığı törenle anıldı. Yazıcıoğlu ile birlikte kazada yaşamını yitiren Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş de Sivas'taki mezarları başında anıldı.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Nisan 2018'de yaptığı karar duruşmasında tutuklu sanıklar Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ı "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti. Ayrıca, sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli hakkında "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmişti. Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya'yı 43 kişiye yönelik "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve çocuğu kasten öldürme" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 43'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, sanık Sadık Cebeci'yi de İlhan Varank'ın da arasında bulunduğu 14 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Kurmay Binbaşı Murat Yanık ve Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'ye ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali", "gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlali", "hava ve kara ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" ve "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 115 yıl 10'ar ay hapis cezası vermişti.YSK, eski Danıştay binasının yıkılarak yerine inşa edilen yeni hizmet binasına taşındı. YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ni bu binadan yöneteceklerini belirtti. Güven, seçmen listelerinin de 23 Mart 2019 itibarıyla yenilendiğini ifade ederek, "Bu süreçte vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden toplam 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Moldova ile yaptığı ve 4-0 kazandığı maçı izledi. Karşılaşmanın devre arasında Yeni Eskişehir Stadı'na gelen Erdoğan, Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderek Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuları tebrik etti.İçişleri Bakanı Soylu, TRT Haber'de katıldığı programda, "378 meclis üyesi adayının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Bunun 325'i PKK/KCK ve HDP iltisaklı. Bizatihi 178'i hakkında PKK'dan ilgili adli ve idari işlemler yapılmış. 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4'ü hakkında DEAŞ'tan." dedi.26 MARTAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 3 bin 762 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.FETÖ'nün "futbol yapılanması"na yönelik İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.27 MARTMİT ve TSK'nin düzenlediği ortak operasyonda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu. Altun'un ağır yaralandığı operasyonda, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın arasında olduğu örgütün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir TV programında, "Ayasofya müze olarak anılmayacak. O statüden bir defa çıkacak, Ayasofya'yı cami olarak anacağız." dedi.28 MARTAdalet Bakanı Gül, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 289 darbe davası görüldüğünü, bunların 249'unda karar çıktığını belirtti. Gül, darbe girişiminde rol aldığı belirlenen 3 bin 82 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezaları verildiğini kaydetti.Saadet Partisinin Ankara'nın Elmadağ ilçesi Belediye Başkan Adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini duyurdu. Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem imamlarının" örgüt mensubu asker şahıslarla ankesör-sabit kontörlü hatlar aracılığıyla iletişim kurduğunun tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar düzenlenen 11 ayrı operasyonda 1963 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar sonucunda 1045 şüpheli tutuklanırken, 459 şüpheli asker ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı. Aralarında subayların da bulunduğu 261 şüpheli ise adreslerinde bulunamadıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarıldıAnkara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.Türk-İş eski genel başkanlarından Mustafa Kumlu, 68 yaşında yaşamını yitirdi.29 MARTAnkara'daki İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde çoğunluğunu Afganistan uyrukluların oluşturduğu kağıt toplayıcılarının 3 katlı metruk binada çıkan yangında 5 kişi öldü, dumandan etkilenen 12 kişi hastanede tedavi altına alındı.30 MARTIrak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vuruldu. Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugün sabah 04.00'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşılarına büyük zarar verildi. Bu, devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin gerçekleştirileceği İleri Müşterek Harekat Merkezi'nin açılışını yaptı.31 MARTTürkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. Seçimlerde kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenden 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada Saadet Partili sandık görevlisi ve müşahidi 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki olay nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirip konunun takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini bildirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde muhtar adayları ve yakınları arasındaki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Diyarbakır, Mardin, Adana, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun, Karaman, Zonguldak ve Tokat'ta oy kullanma işlemi sürecinde çıkan kavgalarda ise 69 kişi yaralandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını takip ettiği Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk." dedi. Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla yerel seçimi önde tamamladı. Seçimde, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,64'te kaldı. Tüm belediyelerin yüzde 44,95'ini AK Parti, yüzde 30,25'ini CHP, yüzde 7,39'unu İYİ Parti, yüzde 6,80'ini MHP, yüzde 4,01'ini HDP aldı. Diğer partiler ise belediyelerin yüzde 6,60'ını kazandı. Belediye başkanlıklarının tümüne bakıldığında AK Parti 778, CHP 242, MHP 236, HDP 68, İYİ Parti 22, diğer partiler de 42 belediyede seçimi birinci tamamladı.Seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 15 büyükşehir ve 24 ilde, MHP ise 1 büyükşehir ve 10 ilde belediye başkanlıklarını aldı. CHP ise 10 büyükşehir ve 10 il belediyesini kazandı. HDP ise 3'ü büyükşehir olmak üzere 8 ilde belediye başkanlığını aldı. Kırklareli'de bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tunceli'de ise Türkiye Komünist Partisi adayı (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu seçimin kazananı oldu. İYİ Parti ise hiçbir ilde belediye başkanlığını kazanamadı. Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş büyükşehir belediye başkanı seçildi. İstanbul'da ise AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında başa baş geçen seçimde oy sayımının devam ettiği bildirildi.