Türkiye'de 2019 böyle geçti (4)

Nisana, 31 Mart'taki mahalli seçimlerin sonuçları, bunlara yapılan itirazlar ve görev değişiklikleri damgasını vurdu.Türkiye'de 2019 Nisan ayının önemli olayları şu şekilde gerçekleşti:1 Nisan31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul 'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de ise Tunç Soyer seçimleri kazandı.Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 15 büyükşehir 24 il, CHP 11 büyükşehir 10 il, MHP 1 büyükşehir 10 il, HDP 3 büyükşehir ve 5 ilde seçimleri kazandı. Kırklareli'nde bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tunceli'de de TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimin kazananı oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına ilişkin "balkon konuşmasında", "(Sonuçlar) Ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor." dedi. Erdoğan, "2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacak." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimleri değerlendirirken, "Biz bu seçimler sonucunda 'Türkiye kazandı.' diyoruz. Herkes kazandı. Mansur Başkan'a oy vermeyen kardeşlerim de bir süre sonra 'İyi ki Mansur Başkan kazandı, çünkü Ankara kazandı.' diyecekler." ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, "Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Seçime katılımın yüksek çıkması, milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının da en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade tecelli etmiş, hükmünü vermiştir." diye konuştu.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli seçim değerlendirmesinde, "Umut, demokrasi, barış kazanmıştır." dedi.CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacaklarını belirtti. Güven, İstanbul seçimlerine ilişkin de "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." açıklamasını yaptı.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partilerinin genel merkezinin sistemi üzerinden bütün sandıkların girildiğini belirterek, "Bir sandık hariç benim adıma oy kullanan vatandaşların sayısı, 4 milyon 169 bin 206. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27." dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak." diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de aralarında bulunduğu çok sayıda lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.İstanbul Valiliği, "İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.2 NisanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile beraber partilere yaptığı hitapta, "Ayrımcılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Kavgadan değil huzurdan ve barıştan yanayız. Ankara'yı da İstanbul'u da Antalya'yı da Mersin'i de Adana'yı da böyle yöneteceğiz." dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim sonuçlarına itiraz hukuki bir haktır. Usulsüzlük varsa, kullanılan oylar tutanaklara geçirilmemişse bunun mutlaka tamir ve telafisi şarttır. Geçersiz oyların kuyumcu titizliğiyle incelenmesi zarurettir." ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçlarını değerlendirirken, "Ankara ve İstanbul açısından sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur." şeklinde konuştu.YSK Başkanı Sadi Güven, "Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. İtiraz süreci devam ediyor." dedi. Güven, itiraz olmayan yerlerde ise mazbataların verileceğini açıkladı.İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, parti başkanlık divanından istifa etti.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.Milli Savunma Bakanlığı, İmamoğlu'nun, Anıtkabir Özel Defteri'ni "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzalaması komutanlığın bilgisi ve rızası dışında gerçekleştiğini, konuya ilişkin ilgili personelin ikaz edildiğini bildirdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır." değerlendirmesini yaptı.AK Parti İstanbul'da 39, Ankara'da 25, Antalya'da 19 ilçede itirazda bulundu. CHP 6, MHP 8, İYİ Parti de 6 şehirde bazı sandık sonuçlarına itiraz etti.3 NisanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un tercihini yaptığını, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğini belirtti.Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.YSK Başkanı Sadi Güven, karara ilişkin, "Bu ilk defa alınan bir karar değil, bundan önceki seçimlerde de uygulanmıştı." dedi.RTÜK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını yayın yasağı kalkmadan açıklayan televizyon kuruluşları hakkında inceleme başlattı.4 NisanCHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Yaklaşık 20 binlik farkın, geçersiz oylar üzerinden değişmesi mümkün değildir. Onun için YSK'ye seslenmek istiyorum; artık bu tabloya bir 'dur' deyip, kazanana, hak edene mazbatasını vermek Türkiye'nin yararına olacaktır." dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur." dedi. Bahçeli ayrıca "Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli." ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Anıtkabir ziyaretinin ve Anıtkabir defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz." dedi.AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.Askeri kaynaklar, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.Askeri kaynaklar, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiğini bildirdi.Siyasi partilerin seçim sonucuna ilişkin itirazı üzerine 21 ilde bazı sandıklardaki oyların yeniden sayımına karar verildi, yeniden sayımın tamamlandığı ve tutanaktaki hataların düzeltildiği yerlerde kazanan değişmedi. YSK, AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu Kırklareli'nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.Elazığ'ın Sivrice ilçesinde can kaybının yaşanmadığı 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.5 NisanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında İstanbul seçimlerine ilişkin, "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var." dedi.Erdoğan, "Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı, Bunlardan bir tanesi MHP'dir, 24 tanesi AK Parti'dir. Burada bir ders var." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir." dedi.Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin de "Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı." değerlendirmesini yaptı.Erdoğan, S-400 ile ilgili sürecin bittiğini, temmuz ayında teslimatların başlayacağını bildirdi.Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında İstanbul seçimlerine ilişkin, "Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediliyor. Daha sayılacak çok sandık var." dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD tarafından F-35 projesi kapsamında üç uçağın teslim edildiğini, dördüncü uçağın da bugün teslim edilmesinin planlandığını belirterek, "Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler, temaslar devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek." diye konuştu.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında, "Seçim döneminde bin 531 olay meydana geldi. Bunlardan 356'sı muhtarlık seçimleriyle ilgili. Olaylarda 495 kişi gözaltına alındı, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okunan, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulan kutlamaya ilişkin soruşturma başlattı.CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazanmıştır." dedi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kuruluna müracaatımızı bugün itibarıyla yapmış durumdayız." açıklamasında bulundu.6 NisanKurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı 99'uncu yaşını kutladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet her yıl olduğu gibi 6 Nisan kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.Kazancı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalarken, "Habercilik faaliyetlerini doğruluk temelinde ilk günkü görev bilinci ile yürüten Ajansımız, 99 yıl önce ateş altında başladığı bu yolculuğunu Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, sonsuza dek sürdürecektir." ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimin bir parçası olan itiraz sürecinin devam ettiğini belirterek, "Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur." dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Biz sayımdan değil sayımın kötü niyetli ve hukuksuz bir biçimde talep edilmesinden ve YSK'nin bu hukuksuzluğa yol vermesinden rahatsızız." dedi.7 NisanTürk Kızılayın 101'inci Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Kerem Kınık yeniden seçildi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre şu an itibarıyla fark 17 bin 111." dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinde farkın 16 bin 442'ye düştüğünü belirterek, İstanbul'da tüm ilçelerde bütün oyların yeniden sayılması için bugün YSK'ye başvuracaklarını bildirdi.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nin tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak. Türkiye, demokrasi adına önüne daha güzel ve aydınlık şekilde bakacak." diye konuştu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "15 seçimdir vatandaşımız bizi birinci parti yaptı, bu bir rekordur." dedi.8 NisanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasta bulunacağı Rusya'ya hareketi öncesinde İstanbul'da seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin, "Usulsüzlükler bazı değil, neredeyse bütünü usulsüz." dedi.Erdoğan, "Şimdi 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu bir İstanbul'da kalkıp da herhalde şöyle 13-14 bin oy farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı ve salahiyeti yoktur." ifadesini de kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun açıklamalarına ilişin de "Batı Şeria kesinlikle Filistinlilerin topraklarıdır." diye konuştu.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.Yavaş, "Bundan sonra Ankara'daki herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız." dedi.Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü kutlandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.İzmir'de okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A'ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul seçimlerine ilişkin "Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor. Bu nasıl oluyor? Yüzde 20 kadarı CHP aleyhine. Yüzde 80 nerede, yüzde 20 nerede..." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacaklarını belirterek, "İdlib'de şu an itibarıyla atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Çünkü geri dönmemiz mümkün değil." dedi.Erdoğan, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin de "Bir şeyin akdini, sözleşmesini yapmışsak, bu iş bitmiştir. Bu bizim egemenlik hakkımızdır, bu bizim tasarrufumuzdur." açıklamasında bulundu.9 NisanBolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayma ile yaptığı ortak toplantıda, "Bolivya'nın Filistin davasına, özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Bunun yanında Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz." dedi.AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Kurul tarafından İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verildiğini, 31 ilçede yeniden sayım talebinin kısmen reddedildiğini, Büyükçekmece ilçesiyle ilgili taleplere ilişkin kararın ertelendiğini bildirdi.YSK Başkanı Sadi Güven, "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de seçime yönelik yolsuzluk yapıldığını açık olduğunu belirterek, "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün terör örgütlerinden sadece yılbaşından bugüne kadar 13; 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi'nde, Büyükçekmece'de kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart 2019 mahalli idare seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış. Bu artan sayının da 760'ı yeni seçmen olan genç seçmenler. Nerede kaydırılan 10 binler?" dedi.Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının değiştirildiği iddiaları üzerine, ilçede adres kayıt kontrolü başlatıldı.Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçildi. Yüksel, AİHM'de 9 yıl Türkiye adına görev yapacak.10 NisanTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir." dedi.Erdoğan aynı törende ayrıca "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz." diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrasında, "Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir." açıklamasında bulundu.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan Suriyelilere yapılan yardımları kesme kararı aldığı bildirildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Büyükçekmece'de 11 bin 954 seçmen kayıtlardan düşürüldüğünü belirterek, "Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. 5 belediye başkan yardımcısı ve Hasan Akgün'ün ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır." dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul seçimlerine ilişkin "Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır." diye konuştu.Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilerle ilgili kararına ilişkin de "Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.YSK, CHP'nin itirazı üzerine, Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri iptal ederek, 2 Haziran'da yenilenmesi kararı aldı.YSK, Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçildiğine ilişkin tutanak İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilen MHP'li Nihat Atlı'nın yerine Saadet Partisinin adayı Kazım Özgan'ın başkan seçilmesine karar verdi.YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır." dedi.Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 3 kişinin attığı zehirli etlerden yediği belirlenen 16 sokak köpeği telef oldu.11 NisanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin, "Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir." dedi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisinin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binası, açılan davanın kaybedilmesi nedeniyle parti tarafından tahliye edildi.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'ye ilişkin iddiaları "Hukuken böyle bir hakları yok, beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok. Altını çizerek söylüyorum, yalan. İnsanları rencide edecek şekilde bir süreç yaşatıyorlar Büyükçekmece'ye. Bunun sonucunda Büyükçekmece'nin sürecini şaibeli hale getirip buradan bir yol haritası oluşturma çabası var." şeklinde değerlendirdi.12 NisanTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı "anma" günü ilan etmesine ilişkin, "Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan, devlet ciddiyetinden uzak bu girişim asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın 24 Nisan kararına ilişkin, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür." ifadesini kullandı.Hakimler ve Savcılar Kurulunca, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, babası Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" yönündeki talebi doğrultusunda inceleme başlatıldı.Yüksek Seçim Kurulu, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Mesele artık İmamoğlu veya CHP, Millet İttifakı meselesi olmaktan çıkmıştır. Türkiye seçimle gelenlerin seçimle gittiği bir demokrasi midir yoksa koltuğa oturanların bir daha kalkmadığı totaliter bir rejim midir?' YSK yargıçları şimdi bunun kararını verecektir." dedi.Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesinin sanıklar hakkında verilen hükmü usul yönünden bozmasının ardından yeniden görülen 12 Eylül darbesi davasında, dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya hakkında "kamu davasının ortadan kaldırmasına" hükmedildi.YSK, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen HDP'nin adayı Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti.13 NisanTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 57'nci Genel Kurulunda, "Milletimizin inancına, değerlerine, tarihine, kültürüne uygun bir eğitim sistemi inşa etmeden hiçbir hedefe ulaşamayız." dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla Kızılcahamam'da düzenlenen toplantının açılışında, 31 Mart seçimlerinin kazananının, açık ara farkla Cumhur İttifakı olduğunu belirterek, "Sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul'da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir." diye konuştu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi ilk toplantısında, "Benden, makamında oturan ve tek işi geleni gideni ağırlamak olan bir başkanlık göremeyeceksiniz. Belediyemizin yürüttüğü projeleri yerinde denetleyecek, kurumlarımızın vatandaşlarımızı memnun edip etmediğini sahada gözlemleyecek bir başkanlık göreceksiniz." dedi.14 NisanAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine ilişkin olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını, dilekçeyi kısa bir zaman içerisinde YSK'ye teslim edeceklerini bildirdi.15 NisanCHP, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi kararına itiraz etti.YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz." dedi.İçişleri Bakanlığı, uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiğini bildirdi.16 NisanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hava savunma sistemi S-400'lerin teslim tarihine ilişkin, "Son görüşme sırasında Rusya tarafından 'haziran' telaffuz edildi ama onun da gelmesi, gitmesi vesaire başka bir çalışma konusu." dedi.YSK'nin, Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmasının ardından, Maltepe'de dün yeniden başlayan ve akşam sona eren sayıma, kaldığı yerden tekrar başlandı. Oy sayımı yapan kurul sayısı da 6'ya çıkarıldı.Hisselerinin çoğunluğu ETAŞ'ye ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin, genel merkez binası giriş kapısında bulunan amblem de söküldü.Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar veren YSK, seçilen adaya verilen mazbatayı iptal etti.Anayasa Mahkemesi, koruyucu aile statüsünün kaldırılması kararının iptali talebiyle açılan davanın sürüncemede bırakılması nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye olağanüstü itiraz dilekçesini sundu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "YSK'nın kararı hepimizi bağlar. Ama ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı." ifadelerini kullandı.Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Iğdır seçim sonuçlarına itirazını reddetti.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki seçimlere itirazlara ilişkin, "Bu suistimale dur diyecek olan, milletin verdiği hakkı, o hakkın sahibine teslim edecek olan YSK'dir." dedi.YSK, MHP'nin Kars'taki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Şu anda 40 sandığa kadar indi. Seçimi kazandık arkadaşlar. Daha güzelini söyleyeyim mi? Daha güzeli, orada bu işle ilgilenen, illa 'kazandık' arzusunda olan birkaç yüz kişinin dışında kim kazandı biliyor musunuz? 16 milyon İstanbullu kazandı." dedi.17 NisanMaltepe İlçe Seçim Kurullarındaki oy sayımı sona erdi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başlandı.AK Parti'nin YSK'ye sunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarında ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "(İstanbul seçimi) Bu işin temeli olan sayım döküm cetvellerinden 5 bin 388'i mühürsüzdür, 694'ü imzasızdır, 214'ü boştur, 498 tanesi eksiktir, 919 tanesinde rakam yoktur, bin 335 tanesinde öyle ya da böyle birtakım eksiklikler söz konusudur. Bir seçimde bu kadarının olması mümkün müdür? Keşke CHP de bunu kendisine sorsa." dedi.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Partili yetkililer hakkında "gerçeğe aykırı beyanlarla resmi kurumları aldatmaya çalışma", "basın yoluyla hakaret", "iftira", "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "alenileşmemiş belgeleri kanuna aykırı şekilde temin edip resmi yazışmalarda kullanma" gibi suçlardan kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.Maltepe'deki birleştirme tutanakları tamamlanarak İl Seçim Kuruluna gönderildi.Hisselerinin çoğunluğu ETAŞ'a ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin binayı tahliye etmesinin ardından Yeniden Refah Partisi binaya taşınmaya başladı.MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurdu.AK Parti İl Başkanlığı, Maltepe İlçe Seçim Kurulunun birleştirme işlemlerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna başvurdu.İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna gelen ve CHP adına seçim işlerini takip eden avukat Mehmet Süleyman Türker, il seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanaklarını basın mensuplarıyla paylaştı.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. İmamoğlu, daha sonra İBB'nin Saraçhane'deki binasına giderek görevi Mevlüt Uysal'dan devraldı.Mardin Büyükşehir Belediyesinin HDP'li Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması yaşandı.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.18 NisanYurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "(YSK'nin KHK'den ihraç edilenlerle ilgili kararı) YSK'ye seslenmek isterim. Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolu'daki seçilmiş olan bir belediye başkanı, oradaki Suriyeliler için, 'Ben bunlara bir tas çorba vermem, buradan gönderirim' demişse de, biz onları da onların eline bırakmadan hükümet olarak valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz. Ülkenin bekasını ilgilendiren konularda siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyup 82 milyonla Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz. Yüksek Seçim Kurulu noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam." ifadelerini kullandı.YSK, KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara yapılan itirazı reddetti.Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 579 düzensiz göçmen yakalandı.HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili HSK'de yürütülen incelemenin sürdüğünü, henüz kurula dahi iletilen bir bilgi ve belge bulunmadığını bildirdi.19 Nisanİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatı verdi.İmamoğlu, "Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor." dedi.Uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiği balıkçı gemisi İzmir Limanı'na getirildi.Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "1 Nisan'dan itibaren bizzat iş yerlerine gelip tehdit edilerek arkadaşlarımızın istifa ettirildiklerine dair, yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz somut veriler var. Bizim itirazımız bu tür baskılarla istifaların yaptırılmasıdır. Şu anda 5 bin 647 rakamı Hak-İş'e bağlı sendikalarımızdan istifa ettirilen işçi sayısı. 27 il ve ilçe belediyesinden oluşuyor." dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçimler bitti, tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı Sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine 'hayırlı olsun' dedim." ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin işlem ve kayıtlarının kopyalanmasının mevzuata uygun olduğunu belirterek, "Özellikle 31 Mart'la 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var." diye konuştu.İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklandı.20 NisanKocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönenleri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 10 taraftar yaralandı.Anadolu Ajansı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019 jürisi, kazananları belirlemek üzere İstanbul'da çalışmalarına başladı.AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sundu.21 NisanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sri Lanka'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. Güvenlik amacıyla bir süre köydeki bir evde tutulan Kılıçdaroğlu, daha sonra zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı.CHP Genel Merkezine geçen Kemal Kılıçdaroğlu, burada kendisini bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Bana yapılan saldırı, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırıdır. Saldıranların şehide de saygısı yoktur, namaza da saygısı yoktur, inanca da saygısı yoktur." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Şu anda yaşanan olay, siyasetçilerin sıfır hatayla bu işi yürütmesi gerektiğini bir kere daha ortaya koydu. Umarım artık bu tür provokasyonlardan, kutuplaşmalardan vazgeçilir." dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.22 NisanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi.MİT'in PKK/KCK hedeflerine yönelik operasyonunda Sincar'da yakalanan 4 terörist, Irak'tan Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların arasında ismi geçen Osman Sarıgün'ün, AK Parti'den ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın babası Mustafa Kırıkcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Mahalle dışından bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum. Keşke yaşanmasaydı. Kim ister böyle bir şey olmasını." dedi.Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Kılıçdaroğlu'na saldırı) Olayın dışardan bir provokasyonla ilgili olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamadık." dedi.YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını görüşmeye başladı.Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yıkılan binanın çevresindeki 21 binayı tedbiren boşalttıklarını, bir binanın da kontrollü olarak yıkılacağını söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 8'inci dönem ilk meclis toplantısını Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki 311 meclis üyesiyle gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin gözaltına alınan biri kadın 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.23 NisanAnadolu Ajansı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019"un kazananları belirlendi.Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından gözaltına alındı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un cenazeleri memleketleri Adıyaman'da toprağa verildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine saldıranlardan avukatı Celal Çelik aracılığıyla şikayetçi oldu.İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK, KHK'lıların oy kullanabileceğine ve 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar verdi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane'de çöken bina ile boşaltılan riskli binalara ilişkin "Yarın sabah 126 haneye hane başı olmak üzere ilk yardımı yapacağız. Evlerin zeminin etüt değerlendirmesi ortaya çıktıktan sonra, eve girilemeyecek sonucu ortaya çıkarsa bu kişilere yeni ev tuttukları zaman kira yardımı, taşınma yardımı yapılacak." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.24 NisanYSK, gündem toplantısında AK Parti'nin Büyükçekmece, MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarını ele aldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi, affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.Anayasa Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait Bank Asya'ya ilişkin köşe yazısı nedeniyle bir gazetecinin cezalandırılmasında ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a gönderdiği mektupta, "Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 57'nci Alay Şehitliği'nde anma töreni yapıldı.YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istedi.YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazına ilişkin, dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesini kararlaştırdı.YSK, MHP'nin "kısıtlı seçmen" itirazı konusunda, AK Parti'nin başvurusunda araştırılacağı gerekçesiyle, yeniden bilgi istenmesine gerek görmedi.25 NisanTicari alacak meselesi yüzünden tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, hayatını kaybetti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kağıthane'de bina çökmesi nedeniyle mağdur olan 149 haneye toplam 745 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.Anadolu Ajansı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın Fotoğrafı" ödülünü "İsrail-ABD-Filistin çatışması" başlıklı fotoğrafıyla Ahmad Gharabli kazandı.Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odaları"nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan hakim ve savcıların yargılandığı davada karar verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World'ün Londra merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan saldırı nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'le görüşerek, bilgi aldı.Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden, olayla ilgisi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 787 düzensiz göçmen yakalandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin dijital verilerinin kopyalanması için Teftiş Kurulu Başkanlığına yazdığı yazı yürürlükten kaldırıldı.26 Nisan"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütüne yardım suçlarından tutuklandı.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu bildirildi.Batman'da Halkların Demokratik Partisi il yöneticisi Halit Ergin ve Edip Tutak, "terör örgütü PKK üyesi olma" suçundan tutuklandı.Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında tatbikat sırasında meydana gelen kazada bir askerin şehit olduğu bildirildi.27 NisanDoğu Anadolu Bölgesi'nde nisanın sonuna yaklaşılmasına rağmen hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 3, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden önce ve sonra, sandık kurulu başkan ve üye listelerinin siyasi partilerle paylaşılması yönündeki başvuruları oy birliğiyle reddetti.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bunlar milletten koptu, millete dürbünün tersiyle bakıyorlar. Milletin sesini duymuyorlar. İşleri güçleri 'Seçim sonuçlarını beğenmedik.' deyip mızıkçılık yapmak. Artık mızıkçılığı bırakın, bu ülkenin gerçek gündemine dönün." dedi.28 NisanHristiyan aleminin Paskalya Bayramı dolayısıyla bazı illerde ayinler düzenlendi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak. Bunun için çaba gösterdik." dedi.CHP Parti Meclisi bildirgesinde, İstanbul seçimine yapılan itiraza ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) pusulası, seçim mevzuatı ve içtihattır. Pusula şaşarsa, bunun bedelini ülkemiz ve demokrasimiz çok ağır öder. YSK bunun vebalini taşıyamaz. Kurul, baskılara boyun eğmemeli, bir hukuk cinayetine alet olmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.29 NisanKayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 7 futbolcu arasında bulunan Josef Sural hayatını kaybetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce casusluk suçundan tutuklanan şüphelinin cezaevinde kaldığı tek kişilik odada dün nöbetçi infaz koruma memuru tarafından banyo kapısında asılı olarak bulunduğunu açıkladı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazan fitresinin bedelinin 23 Türk Lirası olduğunu söyledi.TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 4 Nisan'dan bugüne toplam 154 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yılı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.Eski Danıştay üyesi Mesut Güngör, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik "basit cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden eski milli futbolcu Ümit Karan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesince 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul Havalimanı, 26 ve 28 Nisan'da yapılan bin 221'er uçuşla en yoğun iki gününü yaşadı.Edirne'de aralarında eski savcı, cezaevi müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu 10 FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.Sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.30 NisanAtatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı onuruna düzenlenen "19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında 15 kişilik dragon bot sporcusu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aldıkları Türk bayrağıyla Samsun'a doğru çıktı.TRT'nin kuruluşunun 55'inci yıl dönümü kutlandı.YSK, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenler yerine mazbataların ikinci en çok oy alan adaya verilmesi yönündeki karara HDP'nin yaptığı ikinci itirazı da reddetti.FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde sözde "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan listede adı "Adıyaman sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski albay Mehmet Özdemir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Antalya'da tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Alman siyasetçi Dieter Hübers, Türk doktorların gerçekleştirdiği üçlü baypas ameliyatıyla hayata döndü.FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında olduğu 5 sanığın yargılandığı davada, Kemal Batmaz'ın dosyasının tefrik edilerek Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "Akıncı Üssü davası" dosyası ile birleştirilmesine karar verildi.İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın yakalandığı bildirildi.İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski cumhuriyet savcısı Bayram Hamurcu'ya 7 yıl 3 ay 15 gün, eşi eski hakim Betül Hamurcu'ya 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili, "Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.