Türkiye'de 2019 böyle geçti (8)

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bulundukları illerde belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.Ağustos ayında başta üç büyükşehir belediye başkanlığına yapılan görevlendirmenin yanı sıra Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar, Salda Gölü'ndeki özel çevre koruma alanının genişletilmesi kararı ile çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi öne çıktı.Ağustos ayının önemli olayları şöyle:1 AğustosFETÖ'nün emniyet mahrem imamlarından Arif Demir'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. YAŞ kararında, bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019'dan itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 itibarıyla emekliye sevk edildi, 241 olan general ve amiral sayısı 233'e düşürüldü.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi için Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan, gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarıldı.3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz." dedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "2020 yılı için yüzde 10+10, 2021 için de yüzde 8+8 zam talep ediyoruz. Gelir dağılımının iyileşmesi, memur ve emeklilerin alım gücünün yükselmesi amacıyla da her yıl ayrıca yüzde 3 oranında refah payı artışı talep ediyoruz." diye konuştu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili, "Tekliflerimiz, makul ve rasyonel tekliflerdir." değerlendirmesinde bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Salda Gölüne ilişkin, "Salda Millet Bahçesi Projemiz ile bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız." ifadesini kullandı.2 AğustosTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Üyeleri, Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, seyir halindeki 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde çıkan yangında, ikisi çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Son 2-2,5 yıldır Edirne kara sınırından Yunanistan'a yaklaşık 8 bin FETÖ'cü geçti." ifadesine yer verdi.Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında kullanılan patlayıcıyı temin eden PKK'lı terörist Yüksekova'da yakalandı.3 AğustosAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız değişikle 3'ü kanser olmak üzere 92 ilacı geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçların 82'si yerli üretim niteliğine sahip." dedi.Norveç'te sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK'lı terörist M.S, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı.İYİ Parti'nin, "Bugün geleceğin ilk günü" temasıyla gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına başladı.Jandarma ve MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temelini attı.4 Ağustosİstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alan üzerinde 488 milyon avroluk yatırımla iki yılda tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.5 AğustosSuriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler başladı.Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren gazeteci Cüneyt Cebenoyan, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul'da vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, memleketi Adana'da toprağa verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı telefon görüşmesinde, Keşmir konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.6 AğustosÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası düzenlenen operasyonda yakalanarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 22 yabancı uyruklu sanıktan 11'i, 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.FETÖ çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanıklı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. İddia makamı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını istedi.Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerdeki yeni üniformalarını kullanmaya başladı."Bizimkiler" dizisiyle üne kavuşan Yeşilçam'ın ünlü senaristlerinden Umur Bugay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.7 AğustosDünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi.Türkiye'den bu yıl 5 Temmuz'da ilk hacı adaylarının yola çıkmasıyla başlayan kutsal yolculukta hacı kafilelerinin tümü Mekke'ye ulaştı.Singapur Sözleşmesi olarak da bilinen Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan tarafından imzalandı.İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya seyahat eden yolcular, hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yönelik vize muafiyeti uygulamasının başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sendikalar arasında memurlara Kurban Bayramı'nda net 850 lira ikramiye verilmesine ilişkin ek protokol imzalandı.Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölgeye' yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulmasında mutabık kalındı. Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda mutabık kalındı.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolma ihtimali nedeniyle dosyası ayrılan Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Ogün Samast'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasında, 7 sanığa mahkumiyet, 2 sanığa da beraat hükmü kurulmasına yönelik davada gerekçeli karar açıklandı.İYİ Parti'de 4'üncü Olağanüstü Kongre'nin ardından parti yönetimi belirlendi. Buna göre Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu oldu.8 AğustosResmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı.Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.9 AğustosMilli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki depremin ardından Bozkurt'ta 150, Çardak'ta 100 konut ve 2 cami için yapım talimatı verdiklerini açıkladı.11 AğustosÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'deki depreme ilişkin, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bozkurt ilçemizde incelenen 1995 yapıdan 264'ü ağır hasarlı, 665'i hafif hasarlı ve 3 tanesi yıkık. Çardak ilçemizde arkadaşlarımız yaklaşık 4 bin 200 yapıyı inceledi. 80 ağır hasarlı, 422 hafif hasarlı bina var." dedi.12 AğustosDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac mevsimi boyunca kutsal topraklarda Türk kafilelerinden 28 kişinin vefat ettiğini bildirdi.Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığı bildirildi. Harekat Merkezi'nin ilerleyen günlerde faaliyete geçirilmesi planlandığı belirtildi.Kutsal topraklardaki Türk hacıların kurban kesim işlemleri tamamlandı. Türk kafileleri için 83 bin 149 kurban kesildi.Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Ücreti 3 bin 500 liranın altındaki işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+yüzde 4, 2020 için yüzde 3+yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam öngörüldü.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizler, alın terini kutsal addeden bir geleneğin varisleriyiz. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme konusu, her zaman önceliklerimiz arasında oldu" dedi.13 AğustosSuriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında, ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı bildirildi.14 AğustosCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 17 yılı geride bıraktı. "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine girdi.Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında, insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi.15 AğustosABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'nin Muş il eş başkanları Ferhat Çakı ve Muhlise Karagüzel tutuklandı.Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayini yönetti.16 AğustosABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki heyet, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Genelkurmay Başkanlığını ziyaret etti.Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklilerine 2020-2021 yılları için yaptığı zam teklifine dair, "Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi yok sayıyoruz." dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge konusunda mutabakatın iyi bir başlangıç olduğunu, Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle gelecek hafta çalışmaya başlayacağını belirterek, "Çalışmalar kapsamında belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 2020'nin birinci altı aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021'in birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını teklif ettiklerini bildirdi.Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin memur ve memur emeklilerine 2020-2021 yılları için yaptığı zam teklifine dair, "Bu teklifin gözden geçirilerek revize edilmesi gerekir. Şayet revize edilmezse sendikalar da örgütlü bir güç olarak iş bırakma dahil demokratik tepkilerini ortaya koymaktan imtina etmeyecektir." dedi.Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler anıldı.17 Ağustos17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla Yalova ve Sakarya'daki anma törenleri kapsamında, depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de saygı duruşu düzenlendi.Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulunun, Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacağı açıklandı.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklisine yönelik zam teklifine ilişkin, "Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Bunun için de hiç vakit kaybedilmemeli. Hükümet tarafının, kamu işveren tarafının hiç gecikmeden, vakit kaybetmeden yeni teklifi oluşturması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Yargıtay Başkanlığınca "Adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtaya yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir." açıklamasında bulunuldu.Çukurca'ya Moldovalı gelin geldi. Çalışmak için gittikleri ABD'nin New York eyaletinde tanışan Moldovalı Aliona Zabrian ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Ramazan Deniz, Irak sınırındaki ilçede iki gün süren yöresel düğünle evlendi.FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alınan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 6'sı aranan 9 zanlıdan 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.18 AğustosMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, "Yangın kanyonun içinde devam ediyor. Alevlerin kanyonun dışına çıkmaması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor." dedi.İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahalede bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, havadan inceleme yaptı.Muğla'nın Bodrum ilçesinde genç kızılçam ormanında çıkan yangına ekipler yoğun müdahale etti.İzmir'in Urla ilçesindeki yangına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale edildi, yangın nedeniyle duman altında kalan mahallede tahliye çalışması yapıldı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi.19 Ağustosİçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda aktif dört yangınla mücadele ediyoruz. Urla'daki yangın neredeyse bitmek üzere. Bu sevindirici olan haber. Bodrum'daki yangınlar da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'ta da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı." dedi.Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(Karabağlar'daki orman yangını) Yanan alan aşağı yukarı 500 hektar civarında gözüküyor. Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Tüm yangınlarla 24 helikopter, 280 arazöz, 35 dozer, 1150 personelle mücadele ediyoruz." diye konuştu.İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelerin gerekçelerinde haklarındaki soruşturmalara rağmen seçilen büyükşehir belediye başkanlarının, devletin imkanlarını terör örgütü için seferber ettikleri tespitine yer verildi. Söz konusu kişilerin belediye başkanı seçildikten sonra halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine bölücü terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini destekler mahiyette uygulamalara başladıkları, belediyenin imkanlarını terör örgütünü destekleyecek şekilde yönlendirdikleri tespit edildi. Terör örgütü PKK'nın sözde sagˆlık komitesi yapılanmasında yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın birçok yaralı ve hasta teröristi, görev yaptıgˆı hastanede herhangi bir resmi kayda gerek duymaksızın gizli s¸ekilde tedavi ettiği belirlendi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, terör suçlarından sorus¸turma yürütülen Cabbar Leygara'yı yaklas¸ık 2 bin personelin çalıs¸tıgˆı Mardin Kent AS¸'ye genel müdür olarak atadığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın teröristlerin defin işlemlerinde yer aldığı tespit edildi.Konya'da oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi. Ereğli ilçesinde hafif ticari araçta yapılan aramada, oyuncak içerisine gizlenmiş yarım kilo patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin gözaltındaki 9 kişiden 2'si tutuklandı.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan Türkiye'nin ilk cam seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İncekaya Kanyonu üzerinde 80 metre yükseklikte, 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı olan cam seyir terasını, Kurban Bayramı tatilinde 25 bin kişi ziyaret etti.Muş ve Bitlis'teki programlarının ardından Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde yaptığı açıklamada, "Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız. Havada 19 helikopterimiz var. 240 arazöz, 25 dozer, bin 150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangınımız var." dedi.Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, "Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 70 hektarlık alan zarar gördü. Milas'taki yangın kısmen kontrol altına alındı." diye konuştu.20 AğustosOrman yangını söndürme ekiplerinin koordinasyonu amacıyla Türkiye'de ilk defa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gece uçuşu gerçekleştirildi. Pakdemirli, "(İzmir'deki orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz." açıklamasında bulundu.Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun için mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatına ilişkin, "Ülkesine, tarihine, kültürüne ve tüm kalbiyle inandığı genç kuşaklara adanmış bir hayat, aşık bir yürek. Değerli dostum Haluk Hoca, bu varoluş felsefesiyle yine memleketi için koştururken, bizi derin bir keder içinde bırakarak aramızdan ayrıldı." dedi. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimlere katıldı. Bakan Kurum, "Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var ki bu kaçak yapıların 7 bin 200'ü sahil kesiminde yer alıyor ve 3 bin 260'ı da Muğla ilimizde. Bu kaçak yapıların bin 300 tanesi de maalesef doğal sit alanlarında ve özel çevre koruma bölgelerinde yer alıyor." diye konuştu.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İki gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, "Bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık." bilgisini verdi.21 AğustosMemur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. Buradaki sürecin işlemesi için memur sendikaları ya da hükümetin 21-23 Ağustos tarihlerinde Kurula başvurması gerekiyor.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır." dedi.22 AğustosCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de Ada'daki ve bölgedeki çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır." dedi.Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Anne Hacire Akar, "Ciğerim için buradayım. HDP oğlumu kaçırdı. Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı." diye konuştu.23 Ağustosİzmir'de üç ilçede etkisini gösteren ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Devletimiz, Bakanlığımız vatandaşımızın ne kaybı varsa bunun telafisi için hemen çalışmalara başladı. Bütün ekipler ile sahada gerekli çalışmalar yürütülüyor." dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasına müdahillik talebinde bulundu.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle AA muhabirine açıklama yaptı. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır." sözlerine yer verdi.Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, katil zanlısının eşine "Gider paşa gibi yatarım Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun gider yatarım" diye mesaj attığının bilgisi paylaşıldı.Memur-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurdu.Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları başladı.AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(AK Parti) Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. Bu ülkeye demokraside ve ekonomide cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır. AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir." dedi.Şanlıurfa'da yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak değerlendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, ilk sıcak hava balonu havalandırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni"ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Bir belediye başkanının görevi şehre hizmettir, halka hizmettir. Halka değil de şehre değil de eğer teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önünde koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız. Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız." diye konuştu.24 AğustosÜlke genelinde organize suç örgütlerine yönelik emniyet birimlerince yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bin 226 şüpheliden 436'sı tutuklandı. Aramalarda, 189 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 88 av tüfeği, 7 bin 930 fişekle çok sayıda çek, senet ve benzeri suç unsuru ele geçirildi.Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin temizlenmesine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 7 aylık sürede başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunuldu. Açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu. Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. DEAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Dabık'ı kontrol altına almasıyla dağılmaya başladı. Yerlerinden edilmiş Suriye halkının yeniden güven içinde evlerine dönmeleri sağlandı." ifadeleri kullanıldı.TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar'ı, HDP İl Başkanlığı önünde dört gün boyunca sürdürdüğü oturma eylemi ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışması sayesinde kurtardı. Anne Akar, "Çocukları kaçırılan aileler anne ve babalar korkmasın, cesaretli bir şekilde HDP önüne gidip çocuklarını istesin." dedi.Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk ve Amerikalı komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleşti.25 AğustosBüyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kutlamaları, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nin önünde düzenlenen törenle başladı.26 AğustosAfyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi.Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz. İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Yaklaşık yarım asır sonra bizler göremesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak, çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır." diye konuştu.FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Oral'ın, FETÖ'ye 1983'te katıldığı ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından "Usame" kod adı verildiği öğrenildi. Oral'ın mahrem imamlığını yaptığı örgüt mensubu subaylardan 12'sinin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi.27 AğustosFETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'de yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü olan Mehmet Demircan ile eşi, Üsküdar'da saklandıkları hücre evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demircan tutuklanırken eşi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini bildirdi.28 AğustosOsmanlı'nın ilk fethettiği kalede kazılar başladı. Osman Gazi tarafından 1288'de Bizanslılardan fethedilen, 1299'da ilk hutbenin okutulduğu Karacahisar Kalesi'nde 5 yıllık aranın ardından yeniden çalışma yapıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir hücre evine yapılan baskında, iç sayfaları kesilerek özel bölme haline getirilen kitapların içerisinde 179 bin dolar ele geçirildi.FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.Memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükselmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu. Bu haliyle Kurul, beklentileri boşa çıkartmıştır." ifadelerini kullandı.29 AğustosSivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 araç suya kapıldı. Vali Salih Ayhan, konuya ilişkin, "Bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı." açıklamasında bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla Jandarma Genel Komutanlığındaki 4 albay generalliğe yükseltilirken, 18 generalin görev yeri değişti.OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü sonuçlandırdı. Komisyon, karar vermeye başladığı 20 aylık süre içerisinde toplam başvurulardan üçte ikisini karara bağladı. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 6 bin 700 başvuruyu kabul ederken, bu kararlarla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, 28 dernek, vakıf, öğrenci yurdu ve televizyon kanalının da açılmasına hükmetti.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi. İnşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle, burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok daha mutlu etme fırsatını bulacağız." dedi. Şenler, öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.30 AğustosTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine, "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır." yazdı.Mersin'de bakım, onarım ve yedek parça sıkıntıları nedeniyle hurdaya ayrılan 42 yıllık itfaiye aracına belediye sahip çıktı.FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Kafalı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.31 AğustosOsmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu tanıtıldı. Antalya'da Patara ören yerinde ortaya çıkarılan Osmanlı'nın Afrika'daki topraklarıyla iletişim için kurduğu istasyonun tanıtımı, "1. Patara Telsiz Telgraf Buluşması" etkinliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte bir konuşma yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Patara'daki telsiz telgraf istasyonu inşallah Antalya'nın, gelecekte Türkiye'nin en önemli teknoloji üstlerinden birisi olacak." dedi. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise "Nihai arzumuz istasyonun yapıldığı şekliyle restore edilerek bir bölümünde yine aktif iletişim hizmetlerinin de yapılacağı bir müze haline dönüştürülmesidir." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nu açtı. Erdoğan, İstanbul Poyrazköy'de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde, "Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin açılmasıyla beraber milletvekillerimiz gerekli yasa teklifini parlamentomuza sunacaklardır. Denizlerimizi korumak herkesten önce balıkçılarımızın görevidir. Biz, devlet olarak sene başında attığımız adımla ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını yüzde 300 geriletmeyi başardık. Kaçak, kuralsız avlananlara yönelik yaptırımları da ağırlaştıracağız." dedi.