Türkiye'de 2019 böyle geçti (9)

Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, oturma eylemi başlattı. Türkiye 'de 2019 Eylül ayının önemli olayları şu şekilde gerçekleşti:1 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte, adalet teşkilatımız büyük bir sınav vermiş, hızla harekete geçen, ilk andan itibaren tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yürüten ve hukuka aykırılığa müsaade edilmeyeceğini açıkça ortaya koyan tavırlarıyla hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, Konya'daki Toplu Açılış Töreni'nde "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen akşam yemeğindeki konuşmasında, "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler bile ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlemekte kararlıyız." açıklamasını yaptı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Varşova'da görüştü ve Teksas'taki saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle kendisine başsağlığı dileklerini iletti.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır." dedi.Yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç'in kütüphanesindeki 300 Osmanlıca eser, başta araştırmacılar olmak üzere insanlığın istifadesine sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine bağışlandı.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu ortaya çıktı.CHP'li belediyeler, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasını (SODEM-SEN) kurarak üye yazılım işlemlerini başlattı.2 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına ilişkin, "Yargıtay ve TBB Başkanımızı, bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle tebrik ediyorum." dedi.Erdoğan, konuşmasında, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bu gazi mekan, konferans salonu, sergi salonu, camisi, 15 Temmuz Anıtı, tamamlanmak üzere olan kütüphanesi ve inşası süren müzesiyle, milletimizin, dolayısıyla da tüm kurumlarımızın evidir." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, "Türkiye, halkın iradesini en üstte tutan kuvvetler ayrılığı fikrine ve bunun üzerine bina ettiği demokrasi anlayışına hep bağlı kalmıştır." diye konuştu.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Adli Yıl Açılış Töreni'nde "Türkiye'nin normalleşme sürecinde Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısının kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclisimizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz." dedi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki sözlerini hatırlatan Feyzioğlu, "Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır." ifadesini kullandı.Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Adli Yıl Açılış Töreni'nde, "Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir." diye konuştu.Burdur'da beyaz kumsalları ve turkuaz rengi nedeniyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nü gezen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim. Bakanlığımızı tebrik ediyorum." dedi.AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı"na yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işten çıkarılan işçiler, "İstanbul işçisi yalnız değildir", "İşçiyiz haklıyız, kazanacağız", "İşçi-sendika omuz omuza", "Hepimiz işçiyiz ATM'ci değiliz", "İşçiler burada namus sözü nerede?" sloganları attı.HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bazı şirketlerdeki işten çıkarmalara ilişkin, "Bin 310 arkadaşımız işe alınırken hangi hukuksuzluklar ortaya çıktı da bu arkadaşlarımızın iş akitleri feshediliyor? Bu arkadaşlarımız hakkında hangi disiplin soruşturması yapıldı da bu arkadaşlarımızın iş akdi feshediliyor? Bu arkadaşlarımızın hangileri işe gelmemiş, verilen işi yapmamış, iş yerlerinde huzursuzluk çıkarmış, bir siyasal mücadelenin bayraktarlığını yapmış? Bunlar tespit edildi de mi bu arkadaşlar çıkarıldılar?" dedi.Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada savunmasını tamamladığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi. Ancak Demirtaş daha önce İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkarılmadı.3 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde." dedi.Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, oturma eylemi başlattı.MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.İçişleri Bakanlığınca 31 Mart seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında, terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski TÜBİTAK çalışanı 9 kişi yakalandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan ve belediye önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. Kaya, "Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin dahi işten çıkarıldığı günleri yaşıyoruz. AK Parti olarak tüm Türkiye'de haksızca, hukuksuzca, adaletsizce işten çıkarılan bütün kardeşlerimizin hukuk mücadelelerinde yanlarında olacağız." dedi.Farklı suçlardan 203 sanık hakkında beraat, haklarındaki hükmün açıklanması geri bırakılan 9 kişi dahil 29 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası, 2 sanık hakkında düşme ve bir sanık hakkında da ayırma kararı verilen Ergenekon davasının gerekçeli kararı hazırlandı.Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına duruşma savcısınca itirazda bulunuldu.4 EylülTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Mustafa Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar, Atatürk Kongre Müzesi'nde tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlama programındaki konuşmasında, "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız." dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise törende "Samsun'da başlayıp İzmir'de zaferle neticelenen Milli Mücadele tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değil, esasen istiklal-i tam yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasında, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi.CHP Parti Meclisi eylül ayı toplantısı, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu kentte yapıldı. CHP Parti Meclisinin sonuç bildirisinde, "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olarak, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığına ve milletimizin iradesine olan sarsılmaz inancımızı yüzyıl önce olduğu gibi bugün de Sivas'ta, aynı heyecan ve kararlılıkla yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı. Kalın, Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi konusunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır anneleri, konuya ilişkin basın açıklaması yapan HDP'li yöneticilere tepki gösterdi.Milli SavunmaBakanlığı, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'da S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladığını bildirdi.Danıştay 5'inci Dairesi, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen hakimin, hakkındaki HSK kararının iptali ile yoksun kaldığı maddi ve özlük haklarının yasal faiziyle iadesi istemiyle açtığı davayı reddetti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sivas Kongresi'nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı'nındır. CHP'nin bu alanlarda dolaşması beyhudedir. Bu partinin anıları şu anda işgal ettiği vahim ve trajik alanla birlikte gömülmüştür. CHP kayış koparmış, dingili kırmıştır." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.5 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 131'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız." açıklamasını yaptı.Erdoğan, "Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen belediye başkanlarının eşleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan toplum gönüllüsü kadınlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan, "Anadolu toprakları şefkat, sevgi ve yüksek ahlaki değerlerle mayalanmıştır. Hal böyleyken bu topraklarda şiddet kök salamaz. İşte bu nedenle medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine ilişkin, "Yaklaşık 2 milyon kitapla bismillah diyeceğiz. 1,5 milyondan fazla matbu eser, 500 bin civarında da süreli yayınımız olacak." dedi.Mili Savunma Bakanlığınca, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuşun yapıldığı belirtildi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, lisede sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemelerin hazırlandığını, 2020-2021 yılından itibaren uygulanacağını bildirdi.Selçuk, "4+4+4"ün başladığı yıl ilkokula başlayan çocukların, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacağını belirterek, bu kapsamda çağ nüfusunun normalde 1 milyon 200 bin civarındayken bu yıl 1 milyon 800 bin küsur olacağını söyledi. Selçuk, bu nedenle fiziksel altyapıyı kurmak, öğretmen ihtiyaçlarını sağlamak, dersliklerin, laboratuvarların düzenlemesini yapmak gerekeceğini kaydetti.Denizli'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "üst yöneticisi" olduğu iddiasıyla aranan zanlıyla birlikte 2 kişi gözaltına alındı.Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan aile sayısı 10'a yükseldi.6 EylülTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde inşa edilen Abdülhakim Sancak Camisi'ni cuma namazının ardından ibadete açtı.Erdoğan, burasının "Vahdette kesret, kesrette vahdet" fikriyle tasarlandığını belirterek, "Yapıda sadece ana ibadet mekanı değil tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır." dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın Cernobbio kentindeki 45'inci Ambrosetti Forumu'nda Türk basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir." diye konuştu.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya'daki açıklamasında, Güvenli Bölge çalışmalarında hiçbir gecikmeye tahammüllerinin olmadığını belirterek, "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'daki açıklamasında, "Zaman kavga edilecek zaman değil. Gün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yücelme, yükselme, büyüme zamanı olmak zorundadır." diye konuştu.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, düzenlediği toplantıda, "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız." dedi. Gül, yargı reformunda birinci paketin düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği kaldıran düzenlemeler içerdiğini bildirdi. Gül, ayrıca adli yıl açılışına ilişkin, "Mekan krizine dönüştürmek, bir meslek örgütünün sorunlarının konuşulduğu yerde bulunmaması anlaşılabilir değil." değerlendirmesinde bulundu.Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan aile sayısı 11'e yükseldi.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.7 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir il teşkilatıyla yemekte bir araya geldi. Erdoğan, buradaki açıklamasında, "Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor." dedi.Erdoğan, "Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız." ve "Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, "Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve daha önce işgal ettikleri Rakka'da infaz kararlarını alan "kadı" görevini yürüttüğü öne sürülen şüpheli M.E.B. tutuklandı.Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düştü, 1 güvenlik korucusu yaralandı.8 EylülSuriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince ilk ortak kara devriyesi yapıldı. Devriye faaliyetine helikopterle hava desteği de verildi.Milli Savunma Bakanlığınca, "Güvenli Bölge'nin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir." açıklaması yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması'ndaki konuşmasında, "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor." dedi. "Cumartesi anneleri için Galatasaray'a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar? Çünkü bunlar ikiyüzlü." açıklamasını yapan Erdoğan, "O anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin de hesabını soracağız." diye konuştu.Erdoğan, Güvenli Bölge'ye ilişkin, "Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu olabilmesi mümkün değil." dedi.Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist, Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 738'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi insani felaketlerin içine çekme tertiplerine, sınırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz. Teröristlere ve iş birlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız. Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına, Fırat'ın doğusundaki haşarata sessiz kalmak, küresel güçlerin oyalamalarına, aldatmalarına, zamana oynamalarına da asla izin veremeyiz." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta attığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.Çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Biçer ailesi, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi 3 kişinin, eylemlerini sonlandırmaları için uzun namlulu silahla kendileri tehdit ettiğini öne sürdü.9 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin (İstanbul Finans Merkezi) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz." dedi.Erdoğan, tüm kurumları içinde barındıracak bu yapının özellikle bankacılık dışı alternatif finans alanlarının dünyadaki merkezi olmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Son derece önem verdiğimiz bu projeyi bizzat Cumhurbaşkanlığı bünyesinde takip ediyoruz. Bu merkezin kısa sürede önemli bir marka haline geleceğine, bilhassa İslami finans ve finansal teknolojiler alanında bölgenin yegane çekim merkezi olacağına inanıyorum." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ndeki konuşmasında ise ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladıklarını vurgulayarak, "Milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve muharrem ayı iftarında, "Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi, terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur." dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "CHP, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir. Bu kararlılığın verdiği güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kuruluşunun 100'üncü yılında karşınıza Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız." diye yazdı.Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine 2 aile daha katıldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş'e bağlı sendikalarımızdan bugün itibarıyla istifa ettirilen üyelerimizin sayısı 23 bin 953'e ulaşmıştır. Bu Türkiye'de onlarca sendikanın toplam üye sayısının iki katıdır." ifadelerini kullandı.Tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer, 81 yaşında yaşamını yitirdi.10 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindekilerindekileri kabülünde, "Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir." dedi. Erdoğan açıklamasına, "(Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir." diye devam etti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz." dedi.FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği gerekçesiyle aranan eski astsubay A.Ö. Eskişehir'de yakalandı.Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö, Eskişehir'de yakalandı.FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem Ergenekon davasına da bakan eski hakim Hasan Hüseyin Özese, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 2 aile daha katıldı. Evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan aile sayısı 17'ye ulaştı.ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret etti.11 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı bildirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında aralarında CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları, 6 bakanın ve farklı partilerden belli sayıda ilçe belediye başkanın da yer alacağı bir komisyon kurulması kararı çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Şanlıurfa'da bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde temaslarda bulundu.Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 3 aile daha katıldı.Ağrı'nın Patnos ilçesinde polislerce terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gri kategoride aranan "Kava" kod adlı terörist Sezer Işık, etkisiz hale getirildi.MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmek" suçlarından, aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, eski özel yetkili savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman'ın da bulunduğu sanıkların hapis cezasına çarptırıldığı 54 sanıklı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararını tamamladı.Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.Bitlis'in Hizan ilçesi Kalkanlı köyü yakınlarında minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.12 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaptığı açıklamada, 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı. Kurum, 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını bildirdi.Mardin'de MİT ve emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda, metropollere bombalı saldırı için gönderilen PKK'lı 2 terörist yakalandı.Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan Can'ı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutukladı.13 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nden çıkışta, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle başlattığı oturma eylemine yönelik de "Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç endişeniz olmasın, bu süreci takip ediyoruz." açıklaması yaptı.Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Reuters'a değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemine ilişkin, "Biz bütün bunlara rağmen bölgedeki barış için bu adımı atmak zorundaydık. Zira biliyorsunuz bu taarruz sistemi değil, savunma sistemi. Bizim de böyle bir savunma sistemine ihtiyacımız vardı." dedi.Erdoğan, İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin de "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu göçe devam eden İdlib halkını AFAD ve Kızılay ile destekliyoruz. Onlara her türlü yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu Türkiye yapıyor. Batı'nın böyle bir derdi yok ama biz bunu yapmaya da devam etmek durumundayız. Fakat şu anda 3 milyon 600 bin mülteciyi evinde barındıran Türkiye, oradan gelecek milyonlarca insanı da alamaz." değerlendirmesinde bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu.AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 165 kişiden 83'ü yakalandı.14 EylülDoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitinglerinde terör örgütü PKK'nın saldırıları protesto edildi.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin arasında bulunduğu pek çok isim, PKK'ya karşı ortak bildiriye imza attı. "Hayat hakkına, her türlü toplumsal ve siyasi hayat ile çalışma hayatına saldıran teröre 'yeter artık' çağrısı" başlıklı bildiride, PKK terör örgütünün etkili bir mücadeleyle bitme noktasına gelirken sivillere karşı saldırılarını artırdığı belirtildi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen mitingde, "HDP demek PKK demektir. HDP demek cinayet, cehalet ve cürüm demektir. HDP demek Türkiye'ye kurulmuş tuzak, kaldırılmış hançer demektir. Anaların feryat figanları terörist temin merkezi HDP'yi boğacaktır. Mazlumların ahı zalimleri berbat edecek, hepsini birden yakıp küle çevirecektir." dedi.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu oldukları ve kendilerini tehdit ettikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 222 muvazzaf askerden 50'si yakalandı.15 EylülCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Evlat üzerine titreyen bir annenin acısını paylaşmak hepimizin ortak görevidir. Anneler arasında ayrım yapmak, bir grup anneyi ötekileştirip, bir grup anneyi kucaklamak doğru değildir. Hepsini kucaklayacağız. Hepsinin derdine el birliğiyle çözüm üreteceğiz. Bu işin iktidarı, muhalefeti yoktur ama güç iktidardadır. Sorunu çözecek olan iktidardır." dedi.CHP Parti Meclisi, 2016'da partiden ihraç edilen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın bağışlanmasına karar verdi.S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.16 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Çankaya Köşkü'nde Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.Çankaya Köşkü'ndeki Suriye konulu Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı. Ortak bildiride liderlerin, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine kuvvetli taahhüdü vurgulandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması konusunda mutabık kalındığını bildirdi.Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi soruşturmalarda özel yetkili savcı olarak görev yapan eski Yargıtay Üyesi Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine İran'dan katılan aileler de "evlat nöbeti" tuttu.17 EylülFetullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminin ardından örgütün "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda 8 Şubat 2018'de yakalanan, ByLock kullandığı belirlenen, örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu ve örgütün "yüksek yargı danışma heyeti"nde görev aldığı belirtilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri, eski Yargıtay Üyesi Mehmet Kaya, FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti.Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlandı.HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır anneleri, nöbeti sürdürdü. HDP'lilerin "Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak." tehdidi üzerine anneler il binasına girmek isteyince gerginlik yaşandı. Oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, "Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK'yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz." ifadelerini kullandı.18 EylülMilli Savunma Bakanlığı, son 4 ay içinde 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, terör örgütü PKK üyelerinin, 15 yaşından küçük çocukları zorla dağa kaçıran sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, ABD ile güvenli bölge tesis edilmesi çalışmalarına ilişkin, "İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız." diye konuştu.Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre "Vize Serbestisi Yol Haritası"nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilerek, Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlerle ilgili çalışmaların sürekliliği sağlanacak.19 EylülTerör örgütü YPG/PKK'ya yaz döneminde yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 396 terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlıkta düzenlenen Gaziler Günü töreninde yaptığı konuşmada, ABD ile Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge tesisi çalışmalarına ilişkin, "Müzakere ve ortak çalışmalara, birlikte yaptığımız çalışmalara amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter." dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 425 şehit yakını ve gazinin ataması çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti.20 EylülSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Aynularab) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verildi.Demirtaş ve Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile öldürmeye, öldürmeye teşebbüse ve yağmaya azmettirmek suçlarından tutuklandı.21 EylülCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'u ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Şimdi buradan Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerinin içinde, yanında, arkasında olan ve onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede eğer katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar." dedi.Erdoğan, dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu BM 74'üncü Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır." diye konuştu.22 EylülPençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul) kızı Serra Gül ile birlikte ziyaret etti.Gül, "(TEKNOFEST) Milli güvenliğimiz için çok önemli bir etkinlik. Ne zaman lazım olsa dışarıdan bize mermi vermediler, bize uçak satmadılar. Hala biliyoruz, F-35'lerle ilgili sıkıntıyı. Kendi paramızla bile bize vermiyorlar ama kötü mal sahibi insanı ev sahibi yaparmış. Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek." diye konuştu.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Sevgili Amerikalılar, FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt, Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz. Dikkat edin, her yerdeler." uyarısında bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST İstanbul'un kapanış programında yaptığı konuşmada, "Bu festival, hayallerin, inanmışlığın ve ekip çalışmasının binlerce insanı nasıl harekete geçirebileceğinin güzel bir örneği ve sembolüdür." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.23 EylülMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinden taburcu edildi.Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince Hilton Midtown Otel'de düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.Erdoğan, burada "Çıkarları için bölgemizi yangın yerine çevirenlerin menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz.", "Hiç kimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz.", "Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif açısından, hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem üstünlüğü bakımından 11 Eylül öncesine göre çok daha güçlüdür." değerlendirmelerinde bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir." dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iflas eden İngiliz seyahat firması Thomas Cook'un faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceği belirtildi.İçişleri Bakanlığından, 1 Kasım'dan itibaren kamu, mahalli idareler ve üniversitelerde, üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanmasının yasaklanacağı, kurallara uymayan araçların trafikten men edileceği bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." dedi.24 EylülTürk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesini yaptı.Marmara Denizi Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İstanbul Valiliğinden, "(Deprem nedeniyle) İlimizdeki hiçbir okulumuzda eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Kurula hitap etti.Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz.", "Tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum.", "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir." ifadelerini kullandı.25 Eylülİçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Palace Hotel'de düzenlenen RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Selçuk, "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla ya da başka şekilde başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir." dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlediği, televizyon, gazete ve ajansların Ankara temsilcilerinin katıldığı kahvaltıda bir araya geldi, soruları cevapladı. Kurtulmuş, "Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor, her türlü meydan okumayı göze alıyor.", "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." ifadelerini kullandı.Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinliğe iştirak etti.Erdoğan, "Şu anda Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir.", "Bütün devlet kurumlarına bu konuda önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir." diye konuştu.Türkiye'nin roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son dönemde terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için geliştirilen ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin test atışlarını izledi.26 EylülTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde konuştu.Erdoğan, "ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız.", "En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz ancak ortaya koyduğumuz klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi milletimizi ve şehit ailelerini rencide ediyor." dedi.Emniyet ve jandarmanın yurt genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması" kapsamında, 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, bin 125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.27 Eylülİstanbul Valiliği, yaşanan deprem sonrası detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçe, 14 okulda bugün eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.İstanbul Valiliğinden, "Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta tedavi edilmiş, 14 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir." açıklaması yapıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu, basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalar. İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan 10'unun tedavilerine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır." bilgisini verdi.Oktay, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu da yine dünkü ifade ettiğimiz çerçevede aslında çok basit ölçekte çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta. 14 okul için de yine aynı şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte çalışmaları sürdürmekte ve 3 gün içerisinde bunların durumuyla ilgili nihai sonuca ulaşılacak." diye konuştu.Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi'ni açıkladı. Ersoy, "2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11'inci Kalkınma Planı ile 3'üncü Turizm Şurası'nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte hedefleri yukarı doğru revize ettik ve turist sayısındaki hedefimizi 75 milyona getirdik. Yaptığımız ve yapacağımız icraatlar nasıl bir yola çıktığımızı özetliyor. Bugün buradan tek bir çıktıyla ayrılmak isterseniz biz ülkemizin dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olabileceğini biliyoruz. 2023 Turizm Stratejimiz de yapacağımız tüm icraatlarda bu hedefi yakalamak için titizlikle planlandı. Sektörümüzle el ele Türk turizmi, dünyanın en büyükleri arasındaki haklı yerini alacak." dedi.28 EylülÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılara ilişkin, "Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.29 EylülMİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur." dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır. Bu bakımdan güçlü bir donanmaya ihtiyacımız dün vardı, bugün de var, yarın da olacak.", "Edindiğimiz tecrübeler devletimizin bekası, asil milletimizin huzur ve güvenliği için yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinin, ilerletilmesinin hayati önemi haiz olduğunu bizlere açıkça göstermiştir. Kısacası biz artık pazar olmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar oluşan 29 okulda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.30 Eylülİzmir'deki Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nde, rekor denemesi için buluşan binin üzerinde pastacı 2 bin 710 metreyi aşarak dünyanın en uzun pastasını yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili The Washington Post'a makale yazdı.Makaleden:"(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz.""Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir.""Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların gayri resmi olarak serbest bırakıldığı iddiaları, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığı gibi Suudi Arabistan'ın imajını olumsuz etkileyecektir. Suudi Arabistan'ın dost ve müttefiki olarak bunu asla istemeyiz.""Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal'in ailesine borcumuzdur."TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti.Adana'da, özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı MLKP üyesi iki teröristin gerçekleştirdiği belirlendi.FETÖ'nün sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Şafak Güdür'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye'nin insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.