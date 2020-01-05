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Türkiye'de 2019'da 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi

Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310'u erkek, 575 bin 530'u kız olmak üzere 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi.

05.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:18 Türkiye'de 2019'da 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi
'de geçen yıl 605 bin 310'u erkek, 575 bin 530'u kız olmak üzere 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi. Yeni doğan erkek bebeklere en fazla "Yusuf", "Eymen", "Miraç", kız bebeklere ise "Zeynep", "Elif" ve "Defne" ismi verildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu. Dünyaya gelen 1 milyon 180 bin 840 bebekten erkeklere en fazla "Yusuf", "Eymen" ile "Miraç", kız bebeklere de "Zeynep", "Elif" ve "Defne" ismi verildi. Geçen yıl doğan erkek bebeklere 8 bin 816 Yusuf, 7 bin 713 Eymen, 6 bin 857 Miraç ismi verilirken, kız bebeklere 13 bin 420 Zeynep, 8 bin 586 Elif, 6 bin 886 Defne ismi verildi. Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir erkek bebeklerde en fazla verilen isimler arasında yer buldu. Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin ise kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında oldu.

Erkeklerde "Mehmet", kadınlarda "Fatma" ilk sırada

Türkiye genelinde erkeklerde en fazla kullanılan birinci isim 2 milyon 737 bin 31 ile Mehmet oldu. Mehmet'i 2 milyon 68 bin 92 ile "Mustafa" ve 1 milyon 724 bin 223 ile "Ahmet" takip etti. Kadınlarda ise 2 milyon 678 bin 292 ile "Fatma" en çok kullanılan kadın isminde birinci olurken, 2 milyon 33 bin 814 ile "Ayşe", 1 milyon 594 bin 873 ile "Emine" en fazla kullanılan diğer isimler oldu. Erkeklerde bu isimleri Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman, kadınlarda ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ile Sultan takip etti. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde erkeklerde "Mehmet", kadınlarda "Fatma" ismi yine ilk sırada yer aldı.

Üç metropol şehirde tercih yine Mehmet

Başkentte ve İzmir'de erkeklere Mehmet, Mustafa ve Ali, İstanbul'da ise Mehmet, Mustafa ile Ahmet, kadınlarda Ankara'da Fatma, Ayşe ve Emine, İstanbul'da Zeynep, Fatma ile Ayşe, İzmir'de ise Fatma, Ayşe ve Hatice isimleri ilk sırada yer buldu.

Bu isimler sadece bir kişide var

Türkiye'de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor. Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti. Çift isim olarak da Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ile Meşküre Canan adları listelerde yer aldı. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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