20 Kasım 2018, 16:32
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Türkiye'de 2019 Yılı Turizm Beklentileri Ne Yönde?

Elite World Asia Hotel Genel Müdürü Ahmet Korkut, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Elite World Asia Hotel Genel Müdürü Ahmet Korkut, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 2019 yılı turizm beklentilerine değinen Korkut, şunları söyledi: "2016 ve 2017 yılının rakamlarına bakıldığında, özellikle de 2018'in yaşanmış 6 ayına baktığımızda, sadece İstanbul'da 6 buçuk milyon misafiri ağırladığımızı görüyoruz. Bu veriler doğrultusunda Turizm sektöründe son beş yılın rekoru kırıldı diyebiliriz. 2018 bizi memnun etti ve 2019'da da bu verilerin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz."