Türkiye'de 2019 Yılı Turizm Beklentileri Ne Yönde?

Elite World Asia Hotel Genel Müdürü Ahmet Korkut
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu. Türkiye
'de 2019 yılı turizm beklentilerine değinen Korkut, şunları söyledi: "2016 ve 2017 yılının rakamlarına bakıldığında, özellikle de 2018'in yaşanmış 6 ayına baktığımızda, sadece İstanbul
'da 6 buçuk milyon misafiri ağırladığımızı görüyoruz. Bu veriler doğrultusunda Turizm sektöründe son beş yılın rekoru kırıldı diyebiliriz. 2018 bizi memnun etti ve 2019'da da bu verilerin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz."