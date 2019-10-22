Türkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alan özel statülerle korunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Türkiye'nin farklı noktalarındaki doğal güzellikleri koruma faaliyetlerini sürdürüyor.



Korunan alanlarla ilgili yürütülen çalışmalara son yıllarda büyük bir ivme kazandıran DKMP Genel Müdürlüğü, günümüz itibariyle ülke topraklarının 3 milyon 211 bin hektarını koruyor.



2019 yılında ilan edilen alanlarla birlikte 45 milli park, 247 tabiat parkı, 115 tabiat anıtı, 30 tabiatı koruma alanı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 56 ulusal öneme haiz ve 11 mahalli öneme haiz sulak alan olmak üzere toplam 599 alan sahip oldukları bu statülerle korunuyor.



Söz konusu bu alanlar sahip oldukları alan büyüklüğüne göre sıralandığında ilk sırayı yaban hayatı geliştirme sahaları, ikinci sırayı milli parklar, üçüncü sırayı da ulusal öneme haiz sulak alanlar alıyor. Özellikle yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu yaban hayatı geliştirme sahalarında hayvanların yaşam ortamlarının iyileştirilmesi için gerekli bütün tedbirler alınıyor.



Milli parklar ve tabiat parklarının ise havasıyla, suyuyla, kaynak değerleriyle, manzaralarıyla ve sakin ortamlarıyla özellikle büyük şehirlerde insanlar için bir cazibe merkezi vazifesi gördüğü biliniyor. İnsanların eğlenmek, dinlenmek, piknik yapmak, doğa ile baş başa kalmak için tercih ettiği alanlar bayram tatillerinde ve yaz mevsimlerinde ziyaretçiyle dolup taşıyor.



Ulusal öneme sahip olan sulak alanlar ise barındırdığı flora ve faunanın özellikleri sebebiyle ekolojik ve genetik çeşitliliğinin sürdürebilmesi için özel bir önemle korunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA