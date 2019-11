"Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH var"

Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş, Türkiye'de 5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece yüzde 10'nunun rahatsızlığının farkında olduğunu bildirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Alataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneğinin her yıl Dünya KOAH Günü etkinlikleri yaparak toplumda KOAH farkındalığını ve bilincini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Alataş, etkinliklerin, dünyada KOAH bilincini artırmak üzere kurulan GOLD (Global Initiative of Obstructive Lung Disease) ve Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde ortak GARD (Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases) Türkiye Projesi kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Dünya KOAH Günü'nün bu yıl 20 Kasım olarak belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Alataş, şunları kaydetti:

"Hedefimiz KOAH'ın her yıl daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve risk faktörü taşıyan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurmalarını sağlayarak yaşamlarını daha kaliteli sürdürmelerini sağlanmasıdır. KOAH tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın kamuoyu tarafından yeterince bilinmeyen bir hastalıktır. KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20'dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda ülkemizde bulunan yaklaşık 5 milyona yakın hastanın sadece yüzde 10'nu yani 500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir."

"KOAH tüm ölümlerin yüzde 5,5'inin nedeni"

Prof. Dr. Alataş, Küresel Hastalık Yükü çalışması verilerine göre, hastalığın yılda 2,9 milyon kişinin ölümüne neden olduğunun belirlendiğini ifade ederek, "Günümüzde tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5,5'inin nedenidir. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61,5'i KOAH nedeniyledir. Toplumun hastalık konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir." dedi.

Kaynak: AA